O jogo que todos querem ver vai ser assim: um PSG mais atrevido, mas mais fraco sem Neymar, e um Real a acelerar no contra-ataque

Um golo de Rabiot, um golo de Marcelo e dois golos de... Cristiano Ronaldo. No Bernabéu, o PSG até começou melhor, mas foi o Real Madrid a sair vencedor (3-1), e isso muda a abordagem que os parisienses vão ter no jogo desta terça-feira - mesmo não tendo o desequilibrador Neymar, indisponível por lesão.

Tendo em conta o resultado com que terminou o jogo da 1ª mão dos oitavos de final, é de prever agora um PSG muito mais agressivo e muito mais pressionante do que aconteceu no Santiago Bernabéu, isto porque procurará recuperar a bola rapidamente para atacar a baliza do Real Madrid durante o maior tempo possível. Algo que não aconteceu no jogo da 1ª mão.

