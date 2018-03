Mourinho e Paulo Fonseca fora da Liga dos Campeões

Nem o Manchester United, de José Mourinho, nem o Shakhtar Donetsk, de Paulo Fonseca, conseguiram o apuramento para a próxima fase da Liga dos Campeões. Ambas as equipas treinadas pelos técnicos portugueses perderam na noite desta quarta-feira frente ao Sevilha e à Roma, respetivamente.

Comecemos pelo que aconteceu em Old Trafford. Com um empate a zero na primeira mão da eliminatória, o Manchester United e o Sevilha deixaram tudo por decidir esta noite. Foi só na reta final que os espanhóis inauguraram o marcador: Ben Yedder fez o 1-0 aos 74’. Quatro minutos depois, o avançado voltou a marcar. Os red devils ainda conseguiram reduzir a desvantagem aos 84’ através de Lukaku.

Resultado final da eliminatória: 1-2, segue o Sevilha para a próxima fase e o Manchester (e Mourinho) ficam pelo caminho.

Em Itália, a Roma venceu por 1-0 os ucranianos do Shakhtar. O único golo da noite foi marcado por Dzeko (52’). Com esta vitória, a Roma igualou o resultado da eliminatória a 2-2 e afastou o Shakhtar de Paulo Fonseca.