Barcelona e Bayern avançam para os quartos-de-final da Liga dos Campeões

Barcelona e Bayern de Munique juntam-se à Juventus, Liverpool, Manchester City, Real Madrid, Roma e Sevilha nos quartos-de-final da Liga dos Campeões. Esta quarta-feira à noite, as duas equipas asseguraram a passagem à próxima fase da competição europeia ao vencerem, respetivamente, o Chelsea e o Besiktas.

Em Espanha, o Barça derrotou os ingleses do Chelsea por 3-0, com golos de Messi (3’ e 63’) e de Dembele (20’). A noite teve um gosto especial para o argentino, que alcançou o marco dos 100 golos marcados na Liga dos Campeões.

Na primeira mão, em Londres, as duas equipas tinham empatado a uma bola. O resultado da eliminatória ficou em 4-1.

Já o Bayern chegou a Istambul com uma vantagem segura da primeira mão (5-0), mas mesmo assim não facilitou a vida ao Besiktas. O marcador foi inaugurado por Thiago Alcantara (14’) e, logo no arranque da segunda parte, Gonul aumentou a vantagem para os alemães com um autogolo (46’). Os turcos ainda responderam através de Vágner Love (59’), mas o Bayern acabou por fechar o resultado aos 84 minutos com mais uma bola no fundo da baliza.

Com a goleada na primeira mão da jornada, mais o resultado desta noite, o Bayern segue em frente com uma vitória por 8-1 sobre o Besiktas.

As oito equipas vão conhecer os adversários nos quartos-de-final já esta sexta-feira, dia para que está marcado o sorteio.