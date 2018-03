A reedição de uma final europeia e um clássico inglês nos quartos-de-final da Liga dos Campeões

O Real Madrid, bicampeão europeu em título e 12 vezes vencedor da prova, defronta os italianos da Juventus nos quartos de final da Liga dos Campeões em futebol, ditou o sorteio hoje realizado em Nyon, na Suíça.

No que será a reedição da final de 2016/17, o Real Madrid - que venceu então por 4-1, com dois golos marcados por Cristiano Ronaldo - joga a primeira mão em Turim, a 3 ou 4 de abril, e a segunda no Santiago Bernabéu, em Madrid, a 10 ou 11.

O sorteio dos ‘quartos’ ditou ainda um duelo inglês, entre Liverpool e Manchester City, equipas que este ano já tiveram resultados bem diferentes: na 1ª volta da Premier League, a equipa de Guardiola venceu os 'reds' por 5-0, mas, na 2ª volta, foi a equipa de Klopp a ganhar, por 4-3.

Nos restantes jogos, o FC Barcelona mede forças com a Roma e o Bayern Munique com o Sevilha.

