Ronaldo salva Real nos descontos e segue para as meias-finais da Champions

Já passavam oito minutos dos 90, quando Cristiano Ronaldo se colocou na marca dos 11 metros. A marcação da grande penalidade era decisiva para carimbar a passagem do Real Madrid às meias-finais da Liga dos Campeões. O português não falhou e, apesar, da derrota por 3-1 frente à Juventus, os merengues continuam em prova.

Esta quarta-feira à noite no Santiago Barnabéu, a Juventus conseguiu anular a desvantagem da primeira-mão da eliminatória (3-0). Logo aos 2 minutos com um golo de Mandzukic, que voltaria a colocar a bola no interior da baliza pouco tempo depois (37'). Na segunda parte, Matuidi fez o 3-0.

No entanto, já nos descontos, o árbitro assinalou grande penalidade de Benatia sobre Lucas Vázquez. Cristiano foi chamado a bater e marcou, alterando a história do jogo.

Assim, será a oitava vez consecutiva que o Real Madrid chega às meias-finais da Liga dos Campeões.

Também esta noite, o Bayern de Munique assegurou a passagem à próxima fase da competição europeia. Numa partida sem golos, os alemães valeram-se do resultado da primeira-mão em que tinham batido o Sevilha por 2-1.