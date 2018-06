UEFA autoriza venda de álcool nos estádios em jogos das competições europeias

O Comité Executivo da UEFA decidiu autorizar a venda de álcool nos estádios na Liga dos Campeões e na Liga Europa já na próxima temporada, segundo confirmou à agência AFP o organismo europeu de futebol.

A mudança nos regulamentos da UEFA, decidida na última reunião do Comité Executivo no final de maio, é válida para as duas competições e “em conformidade com a legislação nacional”.

A medida prende-se com o interior e as imediações dos estádios e foi bem-recebida pela ‘Football Supporters Europe’ (FSE), uma rede de adeptos de mais de 40 países europeus, que considera que esta mudança permite afastar um “tratamento injusto” em relação a outros desportos.

“Os adeptos sempre sentiram que esta política era paternalista, uma vez que não existia qualquer prova de que banir álcool nos estádios podia influenciar a prevenção ou redução de incidentes nos estádios”, atirou Ronan Evain, líder da FSE, em comunicado.

Segundo a UEFA, o organizador de cada jogo “deve, ao definir a política de venda e distribuição, ter em conta o perfil dos adeptos que vão marcar presença e os riscos associados”, informando que pode ser decidida uma “proibição ou restrição da venda” como resposta a contextos específicos.