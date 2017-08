Mais difícil do que passar a eliminatória será dizer o nome do adversário: Fimleikafélag Hafnarfjarðar

Era provável que o sorteio fosse mais favorável ao Sporting de Braga do que ao Marítimo, já que os bracarenses eram cabeças de série e os madeirenses não, e foi precisamente isso que aconteceu.

O Sporting de Braga vai defrontar os islandeses do Fimleikafélag Hafnarfjarðar - para facilitar, a UEFA chama-lhes apenas FH - no 'play-off' de acesso à fase de grupos da Liga Europa, enquanto o Marítimo defrontará os ucranianos do Dínamo de Kiev (ao menos escapou ao AC Milan...).

O Marítimo jogará a primeira mão em casa, a 17 de agosto, e o Braga irá à Islândia. A 2ª mão será disputada a 24 de agosto.

Na 3ª pré-eliminatória, o Sporting de Braga eliminou os suecos do AIK (1-1 na Suécia e 2-1 em Braga, com o golo decisivo a ser marcado já no último minuto do prolongamento) e o Marítimo eliminou os búlgaros do Botev Plovdiv (0-0 na Bulgária e 2-0 na Madeira).

Resultado do sorteio

Shkëndija (Macedónia) vs AC Milan (Itália)

Vardar (Macedónia) vs Fenerbahçe (Turquia)

Ajax (Holanda) vs Rosenborg (Noruega)

Osijek (Croácia) vs Austria Viena (Áustria)

Crvena Zvezda (Sérvia) vs Krasnodar (Rússia)

Altach (Áustria) vs M. Tel-Aviv (Israel)

BATE (Bielorrússia) vs Olexandriya (Ucrânia)

Club Brugge (Bélgica) vs AEK (Grécia)

Marítimo (Portugal) vs Dínamo Kiev (Ucrânia)

Dínamo Zagreb (Croácia) vs Skënderbeu (Albânia)

Ludogorets (Bulgária) vs Sūduva (Lituânia)

Panathinaikos (Grécia) vs Atlético Bilbau (Espanha)

Apollon (Chipre) vs Midtjylland (Dinamarca)

Domžale (Eslovénia) vs Marseille (França)

Partizan (Sérbia) vs Videoton (Hungria)

FH (ISL) vs Braga (POR)

Everton (Inglaterra) vs Hajduk Split (Croácia)

Utrecht (Holanda) vs Zenit (Rússia)

Legia (Polónia) vs Sheriff (Moldávia)

Viitorul (Roménia) vs Salzburg (Áustria)

Plzeň (República Checa) vs AEK Larnaca (Chipre)

PAOK (Grécia) vs Östersund (Suécia)