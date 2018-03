Liga Europa. Braga defende liderança, Guimarães obrigado a pontuar em Marselha

O Sporting de Braga defende esta quinta-feira a liderança do grupo C da Liga Europa em futebol, na receção ao Ludogorets, enquanto o Vitória de Guimarães joga uma cartada decisiva na visita ao Marselha.

Num jogo marcado para as 20:05, os minhotos recebem os campeões búlgaros, segundos no agrupamento com quatro pontos, depois de terem vencido os dois primeiros jogos, com Hoffenheim (2-1) e Basaksehir (2-1), que visita os alemães no outro jogo do grupo.

A formação de Abel Ferreira chega ao encontro europeu depois de uma vitória por 3-2 na Taça de Portugal, em casa do São Martinho, e procura segurar a liderança do grupo e dar mais um passo rumo à qualificação para a fase seguinte.

Já o Vitória de Guimarães enfrenta, no grupo I, uma difícil deslocação ao terreno do Marselha, às 18:00, sabendo que parte no último lugar do grupo, com apenas um ponto em dois jogos.

Depois do empate com o Salzburgo (1-1) e da derrota com o Konyaspor (2-1), os vimaranenses procuram em França ultrapassar o Marselha, que tem três pontos, enquanto os austríacos, que lideram com quatro pontos, visitam os turcos, que têm três.

O sueco Stefan Johannesson foi o árbitro escolhido para o Marselha-Vitória de Guimarães e o italiano Davide Massa, de 36 anos, apita o Sporting de Braga-Ludogorets.