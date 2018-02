Jesus: “Se eu mandasse na FIFA e na UEFA, sintéticos, zero. Podem dizer que são de última geração e têm não sei o quê: tudo treta”

Carga de jogos

"Quando estás numa competição, neste caso a Liga Europa, mas também podia ser a Champions, não podes ter muitos argumentos para te desculpar seja com o que for. O sucesso às vezes também se paga caro, mas queremos estar aqui. Já ganhámos um troféu em Portugal e queremos chegar o mais longe possível na Liga Europa.

O nosso adversário no seu estádio é uma equipa competitiva e perigosa. Vamos treinar hoje num sintético, não treinámos antes. O adversário também tem direito a sonhar e pensa em eliminar o Sporting".

Jorge Jesus já esteve em duas finais da Liga Europa

"Toda a gente sabe que em Portugal os três grandes têm como prioridade o campeonato, não é a Liga Europa nem a Champions. Mas estando aqui e faltando poucos jogos para chegar à final não vamos enjeitar essa possibilidade. Queremos estar o mais longe possível na competição, sabendo que o sorteio também é um fator importante.

Quero dar os parabéns à estrutura do Sporting pelo trabalho logístico feito durante duas semanas antes de chegarmos aqui, um trabalho de reconhecimento de que condições podíamos dar à equipa para poder ter maior estabilidade emocional e física. Porque é que não viemos mais cedo? Não tínhamos campo para treinar, com o frio e com a neve, por isso é que não viemos, se não tínhamos vindo um dia mais cedo.

É claro que sim, que é um sonho conquistar a Liga Europa, mas além do sonho isso pode tornar-se uma realidade, porque o Sporting tem todas as condições para chegar lá. Queremos fazer um bom resultado e levar esta eliminatória para Lisboa já em vantagem."

A convocatória, com Rafael Leão e sem Mathieu (e o sintético)

"Demos ao Rafael leão a primeira possibilidade de jogar contra o Feirense. Ele tem vindo a trabalhr com a equipa profissional há cerca de dois meses, com um trabalho específico que achamos que ele tem de desenvolver. Ele tem talento, mas não vamos já inventar o Rafael como jogador, ainda tem muito que aprender. Vai ser preparado passo a passo, sempre com muito cuidado, porque sabemos o valor dele e também sabemos o valor dos colegas que jogam na posição em que ele joga.

Foto Olimpik

Não quisemos arriscar trazer o Mathieu, porque jogar no sintético não é o mesmo que jogar na relva. Se eu mandasse na FIFA e na UEFA, sintéticos, zero. Mas há países que são frios e eu compreendo. Podem dizer que os sintéticos são de última geração e têm não sei o quê: isso é tudo treta ao pé da relva.

Não quisemos arriscar o Mathieu porque ele já deu alguns sinais [de fadiga] contra o Feirense e queremos protegê-lo".

É melhor ser campeão em Portugal ou ganhar a Liga Europa?

"O primeiro grande objetivo do Sporting é ser campeão de Portugal, ninguém duvide disso. Agora, a Liga Europa é uma competição que dá muito mais prestígio. Chegar à final da Liga Europa dá a um treinador um prestígio de ganhar três ou quatro campeonatos em Portugal não dá."