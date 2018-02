Doumbia tem um novo companheiro na frente de ataque

No último jogo do campeonato, Jorge Jesus apostou em Fredy Montero para fazer companhia a Doumbia na frente de ataque do Sporting. Não correu mal frente ao Feirense, mas esta tarde em Lisboa, noite em Astana, no Cazaquistão, é Bryan Ruiz que está no onze.

De resto, sem surpresa, André Pinto joga na vez de Mathieu.

O Sporting vai entrar em campo: Rui Patrício, Piccini, Coates, André Pinto, Fábio Coentrão; William Carvalho, Bruno Fernandes, Gelson Martins, Acuña; Bryan Ruiz e Doumbia