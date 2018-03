Fábio Coentrão: "Ainda não podemos pensar em finais"

A assistência acrobática que fez

"Tentamos sempre fazer o melhor e ajudar o nosso clube. hoje tive a felicidade de ajudar com uma assistência, seja o Fábio ou seja quem for. Este clube título precisa de títulos, como qualquer outro. Vejo a equipa bem e com vontade de oferecer títulos e, para isso, temos que conseguir vitória. É isso que fazemos, jogo a jogo."

"Quando estamos ali na área sabemos que temos um ponta de lança que anda sempre ali na zona, tentei meter lá a bola e, felizmente, deu golo."

Ganhar a Liga Europa?

"Ainda estamos nos oitavos-de-final, para chegar às meias ou à final ainda falta muito. Ainda não podemos pensar em finais. Conseguimos uma boa vantagem para, na próxima quinta-feira, irmos lá jogar [Plzen, República Checa]. Ainda é muito cedo para falar em finais."

O Plzen que ganhou sempre em casa, nesta prova

"Nós também marcámos golos fora sempre que jogámos na Europa, só não marcámos ao Barcelona. Se jogarmos como hoje, acredito que saímos de lá com a vitória."