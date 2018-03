Eder pontapeou Filipe Luís e fraturou-lhe o perónio (e o brasileiro dificilmente irá ao Mundial)

O futebolista brasileiro Filipe Luis, do Atlético de Madrid, sofreu uma fratura no perónio da perna esquerda frente aos russos do Lokomotiv Moscovo, para a Liga Europa, que o pode afastar do Mundial 2018, informou hoje o clube espanhol.

O defesa Filipe Luis foi atingido por um violento pontapé de Eder, aos 63 minutos, quando procurava impedir um remate do avançado português à sua baliza - o que levou a que deixasse o relvado em maca, sendo substituído por Lucas Hernández.

O Atlético de Madrid venceu por 5-1 em Moscovo, confirmando o triunfo em Madrid (3-0), mas a passagem aos quartos de final custou à equipa espanhola a perda de um dos seus jogadores titulares para a parte crucial da temporada.

Os exames radiológicos a que o lateral foi submetido ao início da manhã em Madrid confirmaram uma fratura no perónio da perna esquerda, mas o Atlético não adiantou o tempo de paragem estimado, nem se Filipe Luis iria ser submetido a uma cirurgia.

Em outros casos idênticos, como os do espanhol Kike Garcia, do Eibar, em janeiro de 2017, e do brasileiro Dani Alves, em novembro de 2016, ao serviço da Juventus, a recuperação foi de cerca de dois meses.

Filipe Luis, de 32 anos, tinha sido convocado por Tite para os jogos particulares que o Brasil vai realizar frente à Rússia, em Moscovo, em 23 de março, e contra a Alemanha, em Berlim, em 27 de março. O primeiro jogo do Brasil no Mundial 2018 é contra a Suíça, em 17 de junho.