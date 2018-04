Simeone e a primeira parte: "Sim, foi das piores. Estivemos demasiadamente imprecisos"

O sofrimento esperado

"Sabíamos que íamos sofrer. Os jogos da Champions e os outros da Liga Europa também nos tinham alertado para isso. Este tipo de provas são difíceis. O Sporting fez uma grande primeira parte e nós não. Na segunda metade já competimos e tivemos oportunidades para marcar e não vivermos aquele suspense final."

A pior primeira parte desde que chegou ao Atlético de Simeone?

"Em seis anos e pico, talvez tenhamos feito jogos piores, costumamos é sempre lembrar-nos do último. Mas sim foi das piores, partilho dessa opinião. Estivemos demasiadamente imprecisos na primeira parte. Na segunda metade, conseguimos fazer melhor com Torres e Correa. Como já disse: na primeira parte estivemos mal, na segunda estivemos melhor.»

O Sporting merecia ter igualado a eliminatória?

"Devíamos ter empatado o jogo, tivemos ocasiões - como por exemplo as de Griezmann - que o Sporting não teve. Na segunda parte o empate teria sido o mais justo. Não fiquei surpreendido com o esquema do Sporting. Já imaginava algo diferente com as baixas que tinha.

O Sporting tem um grande treinador, já o tinha dito. Mesmo com ausências importantes, adaptou-se e reagiu. Deixa-nos contentes ter eliminado um rival tão duro."