A (emotiva) mensagem de despedida de Messi para Neymar: “Tkm”

Agora já não há mesmo volta a dar. Lionel Messi já se despediu publicamente de Neymar, com quem partilhou o balneário em Barcelona nas últimas quatro épocas.

Juntamente com um pequeno vídeo com fotografias de ambos, publicado no Instagram, Messi confessou que foi "um prazer enorme" jogar com Neymar e desejou-lhe "boa sorte para a nova etapa", terminando com a palavra "tkm", abreviatura, em castelhano, para "te quiero mucho", ou seja, "gosto muito de ti".

Pouco depois da publicação do vídeo, o próprio Neymar fez questão de agradecer ao ex-colega, manifestando-se publicamente pela primeira vez sobre o assunto, já que tem mantido o silêncio desde que o interesse do PSG foi noticiado.

"Obrigada, irmão. Vou ter saudades tuas", respondeu Neymar na publicação de Messi.

O avançado brasileiro deverá ser apresentado pelo PSG ainda esta semana, depois de o Barcelona ter confirmado que o jogador vai mesmo sair do clube, a troco de €222 milhões.