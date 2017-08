“O PSG está muito contente de anunciar a chegada de Neymar Jr.” - a tradução possível para o negócio que deixou de ser impossível

O PSG fez o anúncio oficial: Neymar Jr. tem contrato com o clube até 30 de junho de 2022. E lançou, também, as primeiras declarações do jogador: “Estou extremamente feliz de me juntar ao PSG. Desde que cheguei à Europa, o clube foi sempre um dos mais competitivos e um dos mais ambiciosos. O maior desafio é ajudar este clube a conquistar os títulos que os adeptos querem”.

Termina assim a odisseia da maior transferência da história do futebol. São 222 milhões de euros, o valor da cláusula de rescisão do contrato que unia o brasileiro ao Barcelona.