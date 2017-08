Oficial: Barcelona confirma ter recebido os €222 milhões por Neymar. “Agora, a UEFA tem de determinar se há responsabilidades disciplinares”

Num comunicado, o Barcelona anunciou ter recebido os “representantes legais” de Neymar na sede do clube e que estes pagaram os €222 milhões correspondentes à “rescisão unilateral do contrato entre as partes”.

No mesmo texto, o Barcelona diz que encaminhará o processo para a UEFA e que cabe o organismo que tutela o futebol europeu determinar se há ou não “responsabilidades disciplinares” a advir deste caso.