Dembélé desapareceu e ninguém sabe dele. Será que o Barcelona sabe?

Se o Barcelona não gostou de ficar sem Neymar (mesmo a troco de €222 milhões), é provável que o mesmo se esteja a passar neste momento com o Borussia de Dortmund. É sabido que os catalães estão interessados no avançado francês de 20 anos (tal como em Philippe Coutinho, do Liverpool - que Jürgen Klopp garante que não está à venda, independentemente do preço) e, esta quinta-feira... Dembélé faltou ao treino.

"Ele não apareceu esta manhã e sendo completamente honesto tenho de dizer que não faço ideia nenhuma por que razão não esteve no treino", admitiu Peter Bosz, treinador do Borussia de Dortmund.

"Tentámos contactá-lo mas não conseguimos. Espero que não lhe tenha acontecido nada de mal", acrescentou o ex-técnico do Ajax. Questionado sobre uma possível transferência do jogador para o Barcelona, Bosz disse desconhecer a situação.

Contudo, de acordo com o "L' Équipe", a transferência pode estar perto de ser concretizada. Segundo o jornal francês, Dembélé está em Paris e aguarda ordens para viajar para Barcelona, ainda que, durante a semana, o Borussia tenha feito saber que só vendia o avançado por €150 milhões.

A concretizar-se, a transferência será uma das mais lucrativas do clube alemão, já que o Borussia contratou Dembélé ao Rennes, no início de 2016/17, por... €15 milhões. O avançado francês foi utilizado em 49 jogos e marcou 10 golos.

Borussia de Dortmund rejeita saída

Após o "desaparecimento" de Dembélé, o clube emitiu um comunicado, durante a tarde, explicando que não concordou com qualquer transferência, apesar de ter admitido que ambos os clubes estiveram em negociações.

"Os representantes do FC Barcelona apresentaram uma proposta que não correspondeu à extraordinária qualidade futebolística do jogador e seu estatuto e não refletiu a situação atual do mercado económico de transferências na Europa. Por essa razão, o Borussia Dortmund rejeitou esta proposta", lê-se no comunicado.

"Tendo em conta que não há qualquer outra oferta do FC Barcelona até hoje, não existe por agora qualquer transferência do jogador para o FC Barcelona e isto não se afigura de momento como provável", conclui o clube alemão.