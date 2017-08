Vicente Del Bosque: ao vender Neymar, o Barcelona livrou-se de um jogador “caprichoso”

O Barcelona ficou a perder com a saída de Neymar? Antes pelo contrário, segundo Vicente Del Bosque, ex-selecionador espanhol. O Barcelona ganhou 222 milhões de euros e reforçou a coesão moral no seu plantel. Ou seja, não há drama.

“Livraram-se de um jogador que, por vezes, podia ser caprichoso. O Barcelona até pode fazer uma equipa melhor sem Neymar”, atirou Del Bosque, em entrevista à rádio “Cadena SER” esta quinta-feira.

Ainda na mesma entrevista, Del Bosque teceu vários elogios ao trabalho de Zinedine Zidane no Real Madrid, clube que orientou durante vários anos.

“O impacto de Zidane no Real Madrid pode comparar-se ao de Pep Guardiola no Barcelona. São casos parecidos. Juntaram jogadores muito trabalhadores no meio-campo e, a partir daí, tudo cresce”, disse.