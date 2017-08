Yannick Djaló regressa ao futebol português (depois de uma passagem louca pela Tailândia)

Depois de cinco anos fora, Yannick Djaló regressa a Portugal. O avançado português, que estava sem clube, assinou pelo Vitória de Setúbal, adiantou esta tarde "A Bola", acrescentando que o jogador de 31 anos será apresentado quinta-feira.

Na época passada, Djaló jogou na Tailândia (no Ratchaburi), depois de ter passado pela Rússia (Mordovia Saransk), pelos EUA (SJ Earthquakes) e por França (Toulouse). Em 2011/12, jogou pelo Benfica, depois de muitas épocas em Alvalade, onde se formou.

Recorde AQUI a entrevista que Yannick Djaló concedeu à Tribuna Expresso no início do ano, na qual admitiu que, na Tailândia, tinha de ser ele a lavar o próprio equipamento - e que jogou nos treinos com o presidente do clube (dois anos mais velho que ele).