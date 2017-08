Em dois dias, a Lazio contratou três portugueses. E um deles é Nani

Os italianos da Lazio decidiram apostar na contratação de nomes portugueses nas últimas 48 horas. Ou talvez seja só uma coincidência.

Na quarta-feira, o emblena italiano foi buscar os jovens futebolistas Pedro Neto e Bruno Jordão ao Sporting de Braga. Os cofres minhotos devem receber um total de 26 milhões de euros pelos dois jogadores, que faziam parte do seu plantel principal.

Já esta quinta-feira, foi oficializado outro nome: Nani, o internacional português que até agora alinhava pelo Valência. O anúncio da contratação foi através das redes sociais.

Num vídeo partilhado no Instagram, com a mensagem “estamos felizes por te ver Nani”, o jogador português aparece com um cachecol do emblema romano e a chegar a uma clínica onde irá realizar os habituais exames médicos.