O dia de todos os dias ao minuto: Douglas já está em Lisboa e o Benfica tem o seu quarto lateral-direito

13h31: Afinal, a transferência de Mbappé para o PSG não é um empréstimo, mas sim uma compra. É o que diz o RMC Sport

13h20: Informação útil: o mercado em Portugal fecha hoje à meia-noite local, e não no dia 22 como erradamente diz a FIFA; França e Itália cumprem o mesmo horário, Espanha encerra amanhã até às 00h. Na Alemanha, obviamente, as coisas são feitas atempadamente e o dito fechará às 17h. Portanto, agentes, jogadores e clubes: despachem-se, que já é dia.

13h15: Descubra o erro aqui em baixo: City quer Sanchez, e não Sanches. Sanchez de Aléxis Sanchez.

13h10: Esta vem fresquinha do jornal Record: o Leicester anda a sondar Adrien, mas o Sporting não está a facilitar. Segundo o desportivo, uma fonte do clube garantiu que a transferência “ainda está muito longe de estar fechada”.

13h06: Assim, de chofre: Lionel Carole passou incógnito no Benfica, jogou no Galatasaray e está a caminho do Sevilha. O futebol tem caminhos que o próprio futebol desconhece.

12h54: Segundo o Guardian, o avançado Llorente está a submeter-se a exames médicos no Tottenham. O clube londrino deixou tudo para o último dia.

12h40: Serge Aurier, defesa-direito, está foi confirmado pelo Tottenham. “Este á uma oportunidade fantástica num clube de futebol gigantesco e estou determinado a provar o meu valor”. Aurier deixou o PSG.

12h47: Diz a Sky Sports que Ezequiel Schelotto está a um pasito (perceberam a referência?) de assinar com o Brighton, da Premier League.

12h31: Nani num estilo muito monocromático a condizer com o novo clube - a Lazio, de Roma.

12h25: O sósia de Iuri Medeiros assinou pelo Red Bull Leipzig, que jogará contra o FC Porto na Liga dos Campeões. Ah, chama-se Kevin Kampl e chega do Bayer Leverkusen

12h20: Aqui em baixo está Alex Oxlade-Chamberlain, um nome composto e complexo para uma transferência choruda. O extremo trocou o Arsenal pelo Liverpool que terá pagado 38 milhões de euros por ele.

12h12: Ora então, muito bom dia. Abrimos a jornada com a contratação já anunciada: o Benfica contratou o lateral-direito Douglas ao Barcelona e já há fotos do próprio no Aeroporto de Lisboa a circular. Para já, deixamos esta aqui em cima. Rui Vitória tem agora quatro defesas à direita para escolher: André Almeida, Buta, Mató Milos e Douglas