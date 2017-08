O dia de todos os dias ao minuto: Gabigol confirmado no Benfica e Mitroglou no Marselha

00h03: Bom, e a primeira novidade que podemos dar é esta. Parabéns pelos 28, Lisandro López.

00h00: E acabou tudo!

Tanto por cá, como por Inglaterra. A derradeira hora para inscrever jogadores nas respetivas ligas já foi ultrapassada e, agora sim, devem estar aí aparecer novidades das boas. Aguardemos...

23h36: Temos o prazer de anunciar o vídeo mais original do último dia do mercado de transferências.

Obrigado, Beira-Mar.

23h31: O Chelsea tem um novo lateral direito, vindo do Torino, de Itália, e de seu nome Davide Zappacosta. Tem 25 anos e quatro partidas pela seleção italiana.

Para mais informações, sintam-se à vontade para utilizaram o Google. Porque nós também não sabemos muito mais.

23h23: Aqui está o novo colega de Renato Sanches.

23h15: Nesse seguimento, a Sky Sports noticia que o Leicester City pediu à Premier League mais duas horas para negociar a transferência de Adrien Silva com o Sporting.

Cá para nós, Bruno de Carvalho estará a fazer o que fez com o West Ham em relação a William de Carvalho - o presidente dos leões estará a tentar esticar a corda dos valores e tentar o melhor negócio possível para o clube de Alvalade.

23h13: Para isto não ser assim tão aborrecido, afinal teremos também de esperar mais um bocado por novidades inglesas. Na Premier League, os clubes têm até às 23h para formalizarem os negócios, mas, se antes dessa hora entregarem um formulário destes, a avisar a liga que estão a negociar com um certo jogador, têm até às 24h00 para terminar o que têm a fazer.

23h05: Agora sim, é oficial.

23H00: É caso para voltarmos a partilhar isto por aqui. É cromo repetido, sim, mas continua atual.

Meanwhile, o mercado de transferências em Inglaterra já fechou. Portanto, deveremos ter várias novidades nos próximos minutos.

22h55: Com a sua normal cara de uma dose de felicidade tão astronómica que é incapaz de a esconder, Kostas Mitroglou já parece estar no Marselha. O clube francês ou o Benfica ainda não o confirmaram, mas a fotografia não engana.

22h40: Enquanto aguardamos pacientemente pela próximo notícia ultra-mega-bombástica de negócios (fora de brincadeiras, o mercado inglês fecha às 23h e fazemos bem em esperar por novidades), pode ler a crónica da Lídia Paralta Gomes sobre os 5-1 de Portugal contra as Ilhas Faroé:

" O jogo que só teve uma história e essa história chama-se Cristiano Ronaldo. "

FRANCISCO LEONG/Getty

22h20: Nestas alturas, que é como quem diz, quando um grande de cá contrata a um grande lá de fora um jogador que não rendeu grande coisa, o nosso melhor amigo tem um nome: You Tube.

Respeitando esta lei rudimentar e frágil e superficial do futebol, aqui ficam dois vídeos dos melhores momentos de Gabriel Barbosa, avançado brasileiro, de 21 anos, que foi um prodígio no Santos e um flop no Inter de Milão:

22h06: O Inter de Milão já confirmou no seu site o empréstimo de Gabriel Barbosa ao Benfica, por uma época, com opção de compra.

22h00: Dezoito anos, velocidade mil, corpo magricela cheio de talento, o praticamente segundo jogador mais caro de sempre e o terceiro jogador mais novo a marcar pela seleção francesa, no mesmo dia em que se transfere para o PSG.

Eis Kylian Mbappé , contra a Holanda, esta noite:

21h54: Adeus, Arriverdeci, Gabriel Barbosa já se está a despedir do Inter de Milão. Será o próximo tweet do brasileiro um "Olá Benfica"?

21h50: Se houvesse dúvidas, o homem com mais certezas de todo o sempre desde que Portugal existe, ajudou a dissipá-las. Falo de Fernando Santos, e o seleccionador nacional, há minutos, disse isto: "O Adrien foi autorizado a ausentar-se porque, como se sabe, está a tratar da sua transferência".

O que bate certo com a notícia que a Sky Sports está a avançar - Danny Drinkwater já está no centro de treinos do Chelsea a fazer exames médicos, ou seja, o médio vai sair do Leicester City e justificar o porquê de o clube contratar Adrien Silva.

21h31: O Sporting de Braga, assim como quem não quer a coisa, está a encher o cesto de compras naquela altura em que uma voz se ouve nos altifalantes do supermercado, a urgir as pessoas para se despacharem. Os minhotos, depois de André Horta e Robert Muric (avançado, ex-Ajax), anunciaram a contratação de João Carlos Teixeira , médio que chega por empréstimo do FC Porto.

21h24: Parece um pouco rebuscado, mas faz sentido puxar este golo que Thomas Lemar , extremo do AS Monaco, marcou há minutos pela seleção francesa pois, de acordo com as pesquisas mais recentes no Twitter, ele disse que não ao Arsenal de Arsène Wenger.

Hipótese de justificação nº1: porque o Arsenal ainda é o Arsenal de Arsène Wenger.

21h10: Olá a todos outra vez. Antes de passar ao mais recente rumor das compras, informo que a seleção já marcou mais dois golos - um pelo outrora lesionado no papel, William, o outro por quem nós sabemos.

E pelas redes sociais já anda a circular uma foto de Fernando Llorente com a camisola do Tottenham Hotspur. Dizem que o negócio se fez por 12 milhões de euros, quantia que até os três grandes portugueses conseguiriam ter na carteira.

20h31: Para quem nos segue aí desse lado, um pouco de paciência, por favor, porque chegou o intervalo no Portugal-lhas Faroé e vamos aproveitar o tempo para ir jantar qualquer coisa, que o mercado vai estar aberto até à meia-noite.

Entretanto, é mais ou menos isto:

20h23: Um tipo chamado Rógvi Baldvinsson marcou um golo no Estádio do Bessa. É isso mesmo, as Ilhas Faroé reduziram a desvantagem para 2-1.

20h13: O nosso mais que tudo acabou de igualar Pelé no número de golos marcados por uma seleção. Cristiano Ronaldo fez o 2-0 para Portugal, de penálti, e isto parece estar mais do que encaminhado para os nossos lados.

19h52: É verdade, amigos, Cristiano Ronaldo já marcou o 76º golo pela seleção nacional e foi bonito, com a acrobacia de uma bicicleta.

Perdoem-nos se formos dando menos novidades durante as próximas quase duras horas, mas além do Portugal-Ilhas Faroé (que pode acompanhar, ao minuto, aqui), há vários outros jogos entre seleções que estão a ser jogados a esta hora.

Boa altura para se ir jantar com o computador e a televisão à frente.

19h43: A comparação entre quem chega e é uma incógnita com quem se foi embora e é uma saudosa certeza para os adeptos encarnados.

19h38: Notícia fresquinha e Luís Filipe Vieira nem tempo teve para vestir o fato e a gravata - Douglas é jogador do Benfica para esta temporada.

19h32: A primeira coisa em que pensámos foi esta - duas forças velozes vão acabar por colidir, esta época, na Premier League. Porque o Brighton contratou o galgo Ezequiel Schelotto ao Sporting, horas depois de o Watford ir buscar o velocista Marvin Zeegelaar aos leões.

E assim vemos o por do sol a cair sobre umas das maiores fontes de inspiração de um dos nossos cronistas, Rogério Casanova (se ele estiver a ler isto, certamente estará com lágrimas nos olhos).

19h21: Direto do frio, da chuva e do vento de Stoke-on-Trent para a boa comida e a pacatez do país Basco. Bojan Krkic vai jogar para o Deportivo Alavés e regressa assim à liga espanhola, de onde saiu há seis anos.

19h11: Matos Milos era a próxima big thing para as laterais do Benfica, mas o croata, afinal, vai jogar no Lechia Gdansk com rapazes como os irmãos Paixão, Steven Vitória (ex-Benfica) ou Slavchev (ex-Sporting).

Talvez seja um sinal de que Douglas , que já está em Lisboa, vai mesmo ser contratado pelo Benfica.

19h03: Ora deitem os olhos sobre o onze com que a seleção nacional vai arrancar contra as Ilhas Faroé e, de seguida, acompanhem-nos no raciocínio, por favor:

Portugal: Rui Patrício; Cedric, Fonte, Pepe e Eliseu; William, Bernardo, Moutinho e João Mário; Andre Silva e Ronaldo.

Ali no meio campo há William Carvalho a titular o que, deduzimos, leva a crer que o trinco do Sporting não deverá ir-se embora hoje, nesta janela de verão do mercado de transferências. Porque há pouco soubemos que Adrien Silva, que também está convocado, foi autorizado a ausentar-se da seleção e só regressar amanhã.

Poderá sempre estar um representante do West Ham, algures no Porto, ou mesmo no Estádio do Bessa, à espera que o jogo acabe para passar uma caneta para as mãos de William e fazê-lo assinar um contrato.

18h38: E agora, para a última negociata-de-milhões-que-quase-parece-batota, o Paris Saint-Germain acaba de confirmar a contratação de Kylian Mbappé ao AS Monaco, por empréstimo, até julho de 2018.

O negócio - e aqui vem a parte da marosca - pressupõe uma cláusula obrigatória de compra no valor de 180 milhões de euros. Ou seja, o AS Monaco receberá esse valor no próximo ano e livra o PSG de ficar (ainda mais) apertado com as regras do fair-play financeira da UEFA, esta época.

18h31: Mais informações sobre a novela Adrien Silva . Ao que parece, é o Leicester City que está a tentar levar o médio para Inglaterra, tal como o tentou fazer na época passada.

O campeão inglês em 2016 e clube protagonista do mais recente conto de fadas no futebol terá feito uma proposta de 15 milhões de euros ao Sporting - 10 milhões a menos do que tinha oferecido no verão passado.

JOSE COELHO/LUSA

18h27: Aí está ele: Hugo Almeida vai jogar no Hajduk Split, da Croácia. O clube oficializou o negócio há pouco mais de meia hora e lá vai o avançado português, de 33 anos, marcar golos para os Balcãs.

18h24: o SIC Notícias acabou de avançar que Adrien Silva foi autorizado pela Federação Portuguesa de Futebol a ausentar-se da concentração da seleção nacional até amanhã à noite. Ora, isto pode cheirar a esturro, mas a verdade é que o médio do Sporting tem uma lesão nas costelas e nunca poderia jogar, esta noite, contra as Ilhas Faroé, no Estádio do Bessa.

O jogo, já agora, começa às 19h45 e a crónica ficará a cargo da Lídia Paralta Gomes, mais logo.

18h18: Sportinguistas - e demais aficionados do futebol português - pronunciai-vos, se quiserem. O The Guardian, em Inglaterra, com a confirmação de que o Watford contratou mesmo Marvin Zeegelaar ao Sporting, está a perguntar ao mundo coisas sobre o novo lateral esquerdo do futebol inglês.

O live blog que o diário britânico está a dedicar ao último dia do mercado pede informações sobre o holandês. Quem estiver disposto a dá-las e a contribuir, be our (and their) guest.

18h01: Não se sabe ainda se com cláusula anti-rivais ou não, mas já é oficial a venda de Marvin Zeegelaar ao Watford por 3 milhões de euros. O Sporting fica ainda com 30% do passe do lateral-esquerdo holandês, que será treinado por Marco Silva. À sua espera, Zeegelaar terá um contrato de 4 anos.

17h46: Um, dois, três... vamos lá encurtar isto, seis. Joel Campbell vai jogar no Bétis naquele que é o 6.º, sim, 6.º empréstimo do costa-riquenho que pertence aos quadros do Arsenal. Na última temporada, o extremo jogou num muitas vezes frustrante empréstimo ao Sporting, depois de muitos outros frustrantes empréstimos por clubes por essa Europa fora.

17h30: Entretanto, o mercado na Alemanha já fechou e o grande negócio do dia foi a contratação de um miúdo de 17 aninhos: Jadon Sancho é uma das maiores esperanças do futebol britânico, foi o melhor jogador do Europeu sub-17 este ano, mas andava às turras com o Manchester City desde que soube que Pep Guardiola ainda não contava com ele para a primeira equipa.

Aproveitou o Borussia Dortmund que, além de lhe dar o tal lugar na primeira equipa, ainda lhe ofereceu a camisola 7 que antes era de outro jovem promissor, Ousmane Dembélé.

17h06: Kostas Mitroglou já chegou a França para assinar com o Marselha, sempre igual a si próprio, sempre com o sorriso que lhe é característico.

16h44: Volte-face! Diz o Swansea que a Premier League rejeitou o número 85 de Renato Sanches (obrigada Premier League!) que, assim, vai utilizar o seu 35 de sempre (e evitando assim ter de mudar o nome no Twitter).

16h31: A Sky Sports diz que Arsenal e Mónaco têm acordo por Thomas Lemar, uma das figuras da equipa de Leonardo Jardim na última época, em que a equipa do principado, além de ganhar o campeonato francês, chegou às meias-finais da Champions. O valor do negócio - bem, está sentado? - pode chegar aos 100 milhões de euros (nós avisámos).

16h13: Nós respondemos: é Vieirinha! O campeão da Europa em 2016 está de regresso ao PAOK, clube que representou entre 2008 e 2011. O extremo-tornado-lateral-direito volta assim à Grécia depois de cinco temporadas no Wolfsburgo, onde fez mais de 150 jogos. De acordo com a imprensa grega, o contrato tem duração de três épocas e o negócio fez-se por cerca de 1 milhão de euros. Uma pechincha.

16h09: Derivado a isto estar meio paradote no que diz respeito a transferências, deixamos um tweet da polícia de Dorset a gozar com o Arsenal.

15h45: Já havia a foto de Nani no seu melhor look de anos 90 com um cachecol da Lazio, agora já há um vídeo do extremo português com a camisola azul-bebé do clube italiano e uma mensagem simples - mas que repetida muitas vezes fica meio cacofónica.

15h31: Alerta potencial imbróglio no País de Gales. A Sky diz que o Swansea não deixa sair Fernando Llorente para o Tottenham enquanto Wilfried Bony não terminar (e com sucesso, supomos) os exames médicos. Até lá, tudo em águas de bacalhau.

E por falar em Swansea, Renato Sanches vai usar a camisola 85 (ah?) nos swans.

15h15: Oh, Larry, como te percebemos: o mercado neste momento está assim.

15h00: Olha quem é ele! Lembram-se de Gianelli Imbula? Foi a contratação mais cara de sempre do FC Porto em 2015, quando os dragões pagaram 20 milhões de euros ao Marselha. Diziam que era um Ferrari. Meio ano e muito pouco rendimento depois, o FC Porto ainda conseguiu ganhar dinheiro com o francês, vendendo-o ao Stoke por 24 milhões. Agora segue por empréstimo para o Toulouse.

Parece que está mais para Datsun do que para Ferrari.

14h52: Luis Carlos Pereira Carneiro, aka Licá - e, com muito esforço da vossa e da nossa imaginação, aka Jon Snow - está a caminho do Granada. Ei-lo de cabelo encaracolado e de pêlos faciais.

14h30: Era para ser apenas outra transferência, até que o clube vendedor puxou o travão de mão já o jogador estava noutro país: Stefano Denswill tinha tudo acordado com o Brighton e, supostamente, o Brighton também tinha tudo certo com o Brugges. Só que o Brugges decidiu que a coisa não se ia fazer porque o plantel ficaria desequilibrado, uma vez que outro dos centrais, Benoit Poulain, se encontra lesionado. Amealharam-se umas milhas.

14h22: Outro português on the move: Luís Neto vai jogar no Fenerbahçe por empréstimo do Zenit. Aqui está o central, muito sorridente a assinar contrato com o clube de Istambul.

14h11: E aí está: Swansea e Bayern Munique já confirmaram oficialmente o empréstimo de Renato Sanches aos swans e parece que Cristiano Ronaldo foi o primeiro a saber #sanchessigns

"The signing of the summer?", pergunta o Guardian. Na Premier League expectativa não falta...

14h04: Rufo de tambores: a Liga Portugal anunciou as primeiras atualizações do dia e há muiiitas novida... Não, não há. Exceção feita a algumas curiosidades, como a inclusão de Moreto Moro Cassamá no plantel do Porto, a revalidação do contrato de Aires Rodrigo da Encarnação Sousa do Benfica, pouco mais há a fazer a não ser soletrar, letrinha a letrinha, o nome de Avtandil Ebralidz, do Ac. Viseu.

14h02: Bom, parece que está naquela hora, não é? Até já.

13h42: Orestis Karnezis, guarda-redes grego mas com nome próprio de personagem de novela da Globo (e ex-futura contratação de Benfica e Sporting), será o novo número 1 de Marco Silva no Watford. Chega por empréstimo da Udinese.

13h33: Mitroglou está a caminho do Marselha. Segundo o Expresso apurou, o avançado grego apanhou um voo do aeroporto da Portela para o Charles de Gaulle ao final da manhã e, de acordo com o Record, o acordo com o clube gaulês implica o pagamento de 15 milhões de euros

13h31: Afinal, a transferência de Mbappé para o PSG não é um empréstimo, mas sim uma compra. É o que diz o RMC Sport

13h20: Informação útil: o mercado em Portugal fecha hoje à meia-noite local, e não no dia 22 como erradamente diz a FIFA; França e Itália cumprem o mesmo horário, Espanha encerra amanhã até às 00h. Na Alemanha, obviamente, as coisas são feitas atempadamente e o dito fechará às 17h. Portanto, agentes, jogadores e clubes: despachem-se, que já é dia.

13h15: Descubra o erro aqui em baixo: City quer Sanchez, e não Sanches. Sanchez de Aléxis Sanchez.

13h10: Esta vem fresquinha do jornal Record: o Leicester anda a sondar Adrien, mas o Sporting não está a facilitar. Segundo o desportivo, uma fonte do clube garantiu que a transferência “ainda está muito longe de estar fechada”.

13h06: Assim, de chofre: Lionel Carole passou incógnito no Benfica, jogou no Galatasaray e está a caminho do Sevilha. O futebol tem caminhos que o próprio futebol desconhece.

12h54: Segundo o Guardian, o avançado Llorente está a submeter-se a exames médicos no Tottenham. O clube londrino deixou tudo para o último dia.

12h40: Serge Aurier, defesa-direito, está foi confirmado pelo Tottenham. “Este á uma oportunidade fantástica num clube de futebol gigantesco e estou determinado a provar o meu valor”. Aurier deixou o PSG.

12h47: Diz a Sky Sports que Ezequiel Schelotto está a um pasito (perceberam a referência?) de assinar com o Brighton, da Premier League.

12h31: Nani num estilo muito monocromático a condizer com o novo clube - a Lazio, de Roma.

12h25: O sósia de Iuri Medeiros assinou pelo Red Bull Leipzig, que jogará contra o FC Porto na Liga dos Campeões. Ah, chama-se Kevin Kampl e chega do Bayer Leverkusen

12h20: Aqui em baixo está Alex Oxlade-Chamberlain, um nome composto e complexo para uma transferência choruda. O extremo trocou o Arsenal pelo Liverpool que terá pagado 38 milhões de euros por ele.

12h12: Ora então, muito bom dia. Abrimos a jornada com a contratação já anunciada: o Benfica contratou o lateral-direito Douglas ao Barcelona e já há fotos do próprio no Aeroporto de Lisboa a circular. Para já, deixamos esta aqui em cima. Rui Vitória tem agora quatro defesas à direita para escolher: André Almeida, Buta, Mató Milos e Douglas