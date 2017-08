O dia de todos os dias ao minuto: Renato Sanches ainda agora chegou ao Swansea e já mudou de número de camisola

18h01: Não se sabe ainda se com cláusula anti-rivais ou não, mas já é oficial a venda de Marvin Zeegelaar ao Watford por 3 milhões de euros. O Sporting fica ainda com 30% do passe do lateral-esquerdo holandês, que será treinado por Marco Silva.

17h46: Um, dois, três... vamos lá encurtar isto, seis. Joel Campbell vai jogar no Bétis naquele que é o 6.º, sim, 6.º empréstimo do costa-riquenho que pertence aos quadros do Arsenal. Na última temporada, o extremo jogou num muitas vezes frustrante empréstimo ao Sporting, depois de muitos outros frustrantes empréstimos por clubes por essa Europa fora.

17h30: Entretanto, o mercado na Alemanha já fechou e o grande negócio do dia foi a contratação de um miúdo de 17 aninhos: Jadon Sancho é uma das maiores esperanças do futebol britânico, foi o melhor jogador do Europeu sub-17 este ano, mas andava às turras com o Manchester City desde que soube que Pep Guardiola ainda não contava com ele para a primeira equipa.

Aproveitou o Borussia Dortmund que, além de lhe dar o tal lugar na primeira equipa, ainda lhe ofereceu a camisola 7 que antes era de outro jovem promissor, Ousmane Dembélé.

17h06: Kostas Mitroglou já chegou a França para assinar com o Marselha, sempre igual a si próprio, sempre com o sorriso que lhe é característico.

16h44: Volte-face! Diz o Swansea que a Premier League rejeitou o número 85 de Renato Sanches (obrigada Premier League!) que, assim, vai utilizar o seu 35 de sempre (e evitando assim ter de mudar o nome no Twitter).

16h31: A Sky Sports diz que Arsenal e Mónaco têm acordo por Thomas Lemar, uma das figuras da equipa de Leonardo Jardim na última época, em que a equipa do principado, além de ganhar o campeonato francês, chegou às meias-finais da Champions. O valor do negócio - bem, está sentado? - pode chegar aos 100 milhões de euros (nós avisámos).

16h13: Nós respondemos: é Vieirinha! O campeão da Europa em 2016 está de regresso ao PAOK, clube que representou entre 2008 e 2011. O extremo-tornado-lateral-direito volta assim à Grécia depois de cinco temporadas no Wolfsburgo, onde fez mais de 150 jogos. De acordo com a imprensa grega, o contrato tem duração de três épocas e o negócio fez-se por cerca de 1 milhão de euros. Uma pechincha.

16h09: Derivado a isto estar meio paradote no que diz respeito a transferências, deixamos um tweet da polícia de Dorset a gozar com o Arsenal.

15h45: Já havia a foto de Nani no seu melhor look de anos 90 com um cachecol da Lazio, agora já há um vídeo do extremo português com a camisola azul-bebé do clube italiano e uma mensagem simples - mas que repetida muitas vezes fica meio cacofónica.

15h31: Alerta potencial imbróglio no País de Gales. A Sky diz que o Swansea não deixa sair Fernando Llorente para o Tottenham enquanto Wilfried Bony não terminar (e com sucesso, supomos) os exames médicos. Até lá, tudo em águas de bacalhau.

E por falar em Swansea, Renato Sanches vai usar a camisola 85 (ah?) nos swans.

15h15: Oh, Larry, como te percebemos: o mercado neste momento está assim.

15h00: Olha quem é ele! Lembram-se de Gianelli Imbula? Foi a contratação mais cara de sempre do FC Porto em 2015, quando os dragões pagaram 20 milhões de euros ao Marselha. Diziam que era um Ferrari. Meio ano e muito pouco rendimento depois, o FC Porto ainda conseguiu ganhar dinheiro com o francês, vendendo-o ao Stoke por 24 milhões. Agora segue por empréstimo para o Toulouse.

Parece que está mais para Datsun do que para Ferrari.

14h52: Luis Carlos Pereira Carneiro, aka Licá - e, com muito esforço da vossa e da nossa imaginação, aka Jon Snow - está a caminho do Granada. Ei-lo de cabelo encaracolado e de pêlos faciais.

14h30: Era para ser apenas outra transferência, até que o clube vendedor puxou o travão de mão já o jogador estava noutro país: Stefano Denswill tinha tudo acordado com o Brighton e, supostamente, o Brighton também tinha tudo certo com o Brugges. Só que o Brugges decidiu que a coisa não se ia fazer porque o plantel ficaria desequilibrado, uma vez que outro dos centrais, Benoit Poulain, se encontra lesionado. Amealharam-se umas milhas.

14h22: Outro português on the move: Luís Neto vai jogar no Fenerbahçe por empréstimo do Zenit. Aqui está o central, muito sorridente a assinar contrato com o clube de Istambul.

14h11: E aí está: Swansea e Bayern Munique já confirmaram oficialmente o empréstimo de Renato Sanches aos swans e parece que Cristiano Ronaldo foi o primeiro a saber #sanchessigns

"The signing of the summer?", pergunta o Guardian. Na Premier League expectativa não falta...

14h04: Rufo de tambores: a Liga Portugal anunciou as primeiras atualizações do dia e há muiiitas novida... Não, não há. Exceção feita a algumas curiosidades, como a inclusão de Moreto Moro Cassamá no plantel do Porto, a revalidação do contrato de Aires Rodrigo da Encarnação Sousa do Benfica, pouco mais há a fazer a não ser soletrar, letrinha a letrinha, o nome de Avtandil Ebralidz, do Ac. Viseu.

14h02: Bom, parece que está naquela hora, não é? Até já.

13h42: Orestis Karnezis, guarda-redes grego mas com nome próprio de personagem de novela da Globo (e ex-futura contratação de Benfica e Sporting), será o novo número 1 de Marco Silva no Watford. Chega por empréstimo da Udinese.

13h33: Mitroglou está a caminho do Marselha. Segundo o Expresso apurou, o avançado grego apanhou um voo do aeroporto da Portela para o Charles de Gaulle ao final da manhã e, de acordo com o Record, o acordo com o clube gaulês implica o pagamento de 15 milhões de euros

13h31: Afinal, a transferência de Mbappé para o PSG não é um empréstimo, mas sim uma compra. É o que diz o RMC Sport

13h20: Informação útil: o mercado em Portugal fecha hoje à meia-noite local, e não no dia 22 como erradamente diz a FIFA; França e Itália cumprem o mesmo horário, Espanha encerra amanhã até às 00h. Na Alemanha, obviamente, as coisas são feitas atempadamente e o dito fechará às 17h. Portanto, agentes, jogadores e clubes: despachem-se, que já é dia.

13h15: Descubra o erro aqui em baixo: City quer Sanchez, e não Sanches. Sanchez de Aléxis Sanchez.

13h10: Esta vem fresquinha do jornal Record: o Leicester anda a sondar Adrien, mas o Sporting não está a facilitar. Segundo o desportivo, uma fonte do clube garantiu que a transferência “ainda está muito longe de estar fechada”.

13h06: Assim, de chofre: Lionel Carole passou incógnito no Benfica, jogou no Galatasaray e está a caminho do Sevilha. O futebol tem caminhos que o próprio futebol desconhece.

12h54: Segundo o Guardian, o avançado Llorente está a submeter-se a exames médicos no Tottenham. O clube londrino deixou tudo para o último dia.

12h40: Serge Aurier, defesa-direito, está foi confirmado pelo Tottenham. “Este á uma oportunidade fantástica num clube de futebol gigantesco e estou determinado a provar o meu valor”. Aurier deixou o PSG.

12h47: Diz a Sky Sports que Ezequiel Schelotto está a um pasito (perceberam a referência?) de assinar com o Brighton, da Premier League.

12h31: Nani num estilo muito monocromático a condizer com o novo clube - a Lazio, de Roma.

12h25: O sósia de Iuri Medeiros assinou pelo Red Bull Leipzig, que jogará contra o FC Porto na Liga dos Campeões. Ah, chama-se Kevin Kampl e chega do Bayer Leverkusen

12h20: Aqui em baixo está Alex Oxlade-Chamberlain, um nome composto e complexo para uma transferência choruda. O extremo trocou o Arsenal pelo Liverpool que terá pagado 38 milhões de euros por ele.

12h12: Ora então, muito bom dia. Abrimos a jornada com a contratação já anunciada: o Benfica contratou o lateral-direito Douglas ao Barcelona e já há fotos do próprio no Aeroporto de Lisboa a circular. Para já, deixamos esta aqui em cima. Rui Vitória tem agora quatro defesas à direita para escolher: André Almeida, Buta, Mató Milos e Douglas