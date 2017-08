Oficial: Renato Sanches emprestado ao Swansea City

Depois de muitos avanços e recuos, o futuro de Renato Sanches está decidido… e foi parar muito longe do esperado. Falou-se, nos últimos meses, do interesse do Milan, da Juventus e do Benfica, mas o médio português vai ser emprestado pelo Bayern de Munique, para a surpresa de muitos, ao Swansea City.

Em declarações à “Kicker”, Karl-Heinz Rummenigge, presidente executivo do Bayern Munique, confirmou a mudança de Renato para o clube britânico.

“Queríamos que Renato fosse para um clube onde pudesse jogar ao mais alto nível e tivesse um treinador de confiança”, disse o líder bávaro.

Paul Clement, atual treinador do Swansea, foi adjunto de Carlo Ancelotti no Bayern Munique na época passada.

Segundo o desportivo, o Swansea pagará 8,5 milhões de euros pelo empréstimo do internacional português por uma temporada, sem ter direito a opção de compra.