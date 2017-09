Adrien deverá ser apresentado no Leicester ainda hoje

No ano passado quis ir para Inglaterra, este ano foi: Adrien Silva deverá ser apresentado como jogador do Leicester City ainda esta sexta-feira, garantiu fonte próxima do negócio ao “Record”.

A mesma fonte disse que apesar de o jogador não ter sido confirmado no emblema inglês, já passou nos exames médicos e já assinou um contrato válido até 2021.

De acordo com o desportivo, o Leicester City pediu uma extensão do prazo do fecho do mercado de transferências à Federação Inglesa (FA), que terminou à meia noite de ontem, de modo a conseguir fechar a transferência de Adrien, como a venda de Drinkwater, que assinou pelo Chelsea, a troco de 38 milhões de euros.

A venda de Adrien deverá render ao Sporting quase 29 milhões de euros.