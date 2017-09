"Isto não é o plateau de um filme pornográfico". Show me the money, diz Nuno Saraiva ao West Ham

Bruno de Carvalho diz que não houve proposta por William Carvalho, o West Ham garante que houve, e agora o Sporting volta assegurar que não, que a Alvalade não chegou nada pelo médio leonino.

Nuno Saraiva, diretor de comunicação dos leões, lançou no Facebook um desafio a David Sullivan, dono do West Ham: "A indústria do futebol não é o plateau de um filme para adultos em que todas as obscenidades são permitidas. Por isso, ao patrão de um clube exige-se muito mais do que esta pornografia intelectual. O senhor David Sullivan tem o dever de provar o que diz. Por isso, o Sporting desafia-o a mostrar publicamente as propostas que diz terem sido feitas", escreveu Nuno Saraiva.

