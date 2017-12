Sporting e West Ham fazem as pazes (por William?)

O que lá vai, lá vai. O Sporting anunciou esta tarde o reatamento das relações institucionais com o West Ham, depois de ambos terem trocado acusações, no fecho do mercado de verão, devido à transferência falhada de William Carvalho para o clube inglês.

"O West Ham e o Sporting Clube de Portugal reconhecem que houve uma quebra de comunicação entre ambos, baseada em contactos entre representantes dos dois clubes relativos a uma possível transferência de William Carvalho, e que esta foi a causa de um mal-entendido", escreveu o Sporting no seu site oficial - um comunicado que também foi publicado no site do West Ham.

Recorde-se que Bruno de Carvalho disse que o clube não tinha recebido qualquer proposta por William, mas o clube inglês ripostou, garantindo que tinha efetuado uma proposta ao Sporting, com a mesma a ser rejeitada.

"Subsequentemente, os clubes mantiveram contactos positivos e o assunto agora está resolvido. Nesta base, as relações institucionais ​serão retomadas e não haverá barreiras entre ambos os clubes, no que respeita a eventuais futuras negociações ou à possível cooperação entre ambas as Instituições", conclui o mesmo texto.

Resta saber se, na abertura do mercado de inverno, a 1 de janeiro de 2018, William continua no Sporting... ou se haverá nova investida do West Ham.