O fecho do mercado ao minuto: Lumor e Osorio, foi isto que o fecho do mercado de inverno nos ofereceu

01h17 - E assim nos despedimos de mais uma maratona de transferências, neste #deadlineday que, tal como no ano passado foi, digamos, bem chatinho. Sporting e FC Porto contrataram cá dentro, o Benfica nem vê-lo e lá fora emoção só mesmo com a transferência de Aubameyang para o Arsenal por uma pipa de massa.

Daqui a uns meses, a 31 de agosto, cá estaremos de novo para, minuto a minuto, lhe dar todas as novidades do fecho de mercado de verão. Agora, é tempo de ir descansar. Até à vista, prezado leitor

01h12 - Ora aqui está a última atualização da Liga, muito mais pequena do que o costume na hora de fechar o mercado. Quer isto dizer que este ano ninguém parece ter deixado nada para a última da hora. Confirmar-se aqui então a chegada de Licá ao Belenenses (Luís Carlos Pereira Carneiro é o nome que consta no seu BI) e de Rafa Soares ao Portimonense, que também contratou o jovem avançado brasileiro André Clóvis ao Internacional

01h09 - Nos três grandes, o Sporting fez um bom negócio com o empréstimo de Jonathan Silva à Roma, um empréstimo que tem uma cláusula de compra obrigatória e que pode valer quase 6 milhões de euros aos leões. Para substituir o lateral-esquerdo argentino, a equipa de Alvalade foi buscar Lumor ao Portimonense, negócio que Jorge Jesus encara como o negócio possível, pelo menos se tivermos em conta as declarações do treinador leonino no final do encontro com o V. Guimarães.

O Benfica esteve calado e mudo neste último dia, enquanto o FC Porto confirmou a chegada de Osorio, central venezuelano que chega por empréstimo do Tondela, mas com cláusula de compra do final da temporada. Em sentido contrário, Jorge Fernandes, defesa da equipa B, segue para Tondela, num dia em que os dragões também emprestaram André Pereira ao V. Setúbal, como que a compensar os sadinos pelo resgate de Gonçalo Paciência.

01h00 - Por cá continuamos à espera da última atualização de inscrições da Liga, mas lá fora os mercados estão fechados e os grandes negócios feitos.

Não houve aquela emoção de última hora, aquela transferência que falhou por segundos, aquela transação que caiu perto do fecho, até porque o maior negócio do dia fez-se às primeiras horas da manhã. Pierre-Emerick Aubameyang foi confirmado no Arsenal por um valor que deverá chegar aos 64 milhões de euros, provocando um efeito dominó, com Giroud a seguir para o Chelsea e com o Chelsea a emprestar Michy Batshuayi ao Borussia Dortmund, a equipa de onde saiu Aubameyang.

Apesar dos milhões envolvidos, Aubameyang nem sequer entra no top 3 de maiores negócios deste mercado de inverno:

1 - Philippe Coutinho, do Liverpool para o Barcelona por 120 milhões de euros

2 - Virgil Van Dijk, do Southampton para o Liverpool por 79 milhões de euros

3 - Diego Costa, do Chelsea para o Atlético Madrid por 66 milhões de euros

Nos principais campeonatos, terão sido movimentados quase 700 milhões de euros nesta janela

00h19 - Enquanto não há novidades da Liga, o prezado leitor pode sempre matar o tempo a matar a curiosidade de Iker Casillas, que está pelo Twitter a perguntar à twitosfera qual é o rumor "mais top" deste mercado de transferências. Vão lá fazer a vontade ao homem

00h07 - Fechou, encerrou, bateu as portas, acabou (mas não para sempre). O mercado vai de férias até ao verão e agora vamos esperar pelas novidades que irão certamente pingar até à próxima atualização da Liga, que só deverá acontecer a partir da 1h da manhã.

Para já, as contratações de Lumor pelo Sporting e o empréstimo de Osório, assegurado pelo FC Porto, são os dois negócios de maior destaque para os clubes portugueses. É o que há, amigos.

Entramos agora no chamado "Período Adrien Silva", anteriormente conhecido por "Período Yannick Djaló", em que muita coisa pode acontecer

23h54 - E a poucos minutos de fecharem todas as portas e mais algumas até ao verão, o Belenenses anuncia Yazalde e (Lord) Licá, que havia rescindido com o Granada já esta quarta-feira

23h32 - Oh Slimani, faxabor! Aqui está então o ponta de lança argelino, que tantas saudades deixou em Alvalade, vestido à Newcastle, clube que garantiu o seu empréstimo até ao final da temporada. Mesmo a queimar a hora limite para transferências em Inglaterra

23h23 - Na Bélgica, há reforço para o Standard Liége de Sá Pinto e um jogador que já passou por Portugal. Trata-se de Mehdi Carcela, que já tinha jogado na equipa de Liége antes de se transferir para o Benfica, em 2015. Dos encarnados o internacional marroquino seguiu para o Granada, onde nunca pegou de estaca. E depois de meio ano no Olympiacos, volta agora à Bélgica

23h21 - Enquanto não chega a confirmação oficial do empréstimo de Slimani ao Newcastle (que a imprensa britânica garante estar feito), nada como recordar um belo momento de TV, onde coabitam Jorge Jesus, Slimani e a palavra "faxabor"

23h04 - Já começou também a contagem decrescente para o fecho do mercado em Portugal. Faltam agora menos de 60 minutos para as equipas portuguesas ultimarem negócios, descartaram excedentes, enfim, arrumarem a casa. É estar atento

22h50 - Lazar Markovic vai jogar até ao final da temporada no Anderlecht da Bélgica. É o quarto empréstimo do sérvio desde que foi transferido do Benfica para o Liverpool, quase tantos quantas as vezes que foi apelidado de "Novo Eusébio"

22h30 - Falta meia-horinha para fechar o mercado em Inglaterra. E diz-se que Slimani já passou nos testes médicos em Newcastle. Confirmação é que nem vê-la

22h15 - A atualização das 22 horas da Liga de Clubes não traz novidades de maior. Surgem já os nomes das suas contratações de maior relevo nos clubes portugueses, Lumor (Sporting) e Osorio (FC Porto), bem como o de Rafael Crivellaro, brasileiro que reforça o Feirense vindo do futebol iraniano. Crivellaro, médio que conhece bem o futebol português, ele que já jogou em Guimarães e no Arouca. A lista pode ser confirmada AQUI

22h08 - Ahhh malandros! Afinal era a foto era só para enganar o povo. Quer dizer, para todos os efeitos, o mais recente reforço do Tondela é internacional português, jovem, mas internacional, e chega à equipa beirã por empréstimo, incluído no negócio que levou Osorio para o FC Porto. Jorge Fernandes, de 20 anos, é um defesa que esta época tem dado muito boa conta de si na equipa B dos dragões e tem agora a oportunidade de jogar na 1.ª Liga

22h03 - Entretanto, em Espanha, a Real Sociedad acaba de anunciar a contratação do central mexicano Héctor Moreno, que será o substituto de Iñigo Martínez, que trocou a equipa de San Sebastian pelos rivais bascos do Athletic Bilbao. Dessa troca falámos aqui e com Héctor Moreno falámos durante a Taça da Confederações, quando o defesa nos marcou um golo nos descontos. Ele pediu-nos desculpa e tudo.

21h56 - Entretanto, o Tondela, que acabou de transferir Osorio, parece estar prestes a apresentar um novo jogador. Que não será um jogador qualquer, mas sim um internacional português. Tempo para fazer apostas

21h49 - Depois de seis meses na Vila das Aves, seis mesinhos no Granada. Salvador Agra volta a ser emprestado pelo Benfica, agora ao clube da 2.ª divisão espanhola. É um regresso de Agra a Espanha, ele que já jogou no Bétis de Sevilha. Vestir a camisola do Benfica é que nicles batatóides

21h15 - O FC Porto acaba de confirmar o empréstimo do central venezuelano Yordan Osorio, que jogava no Tondela. O sul-americano, que está em Portugal desde janeiro do ano passado, chega para fazer concorrência a Marcano, Felipe e Diego Reyes e os dragões asseguraram opção de compra no final da temporada.

“Estou muito contente por chegar a este grandíssimo clube, a esta grande equipa. Para mim é uma felicidade muito grande, já que todos sabemos que é a melhor equipa portuguesa da atualidade", disse o central à chegada ao Dragão.

21h10 - Ora ora, aí temos uma novidade de mercado e uma novidade que agradará a Carlos Carvalhal. O Swansea acabou de anunciar o regresso de Andre Ayew, que tinha saído dos swans para o West Ham há apenas 18 meses. Está agora de volta ao País de Gales.

O ganês, que assinou por três anos e meio, junta-se no Swansea ao irmão Jordan.

20h30 - Por esta altura, o #deadlineday continua absolutamente louco (só que não), assim que podem sempre dar uma olhadela nos onzes de Sporting e V. Guimarães (AQUI), que jogam às 21h em Alvalade. A crónica será do nosso/vosso Tiago Oliveira

20h14 - O fotógrafo britânico Josh Smith, convidando-nos a refletir sobre a efemeridade da vida

20h03 - Entretanto isto é mesmo hora de jantar, na medida em que não se passada nada mercado wise, mas em Wembley há bom futebol e o Tottenham marcou um golo aos 11 segundos de jogo frente ao United de José Mourinho, numa jogada em que Chris Smalling ficou mais ou menos assim:

19h36 - Olhem quem voltou ao bairro de Vallecas! É Bebé, aquele rapaz que não tem nome de jogador, de acordo com as sábias palavras de Jorge Jesus, que em tempos treinou Tiago Dias Correia no Benfica. Foi exatamente o clube da Luz que emprestou o avançado ao Rayo Vallecano em 2015/16, onde o antigo menino prodígio, que Alex Ferguson contratou sem ver jogar, fez uma bela época. Seria depois contratado pelo Eibar, da La Liga, que o empresta agora ao clube de Madrid, até final da temporada.

E apesar das palavras de Jesus, ele continuou chamando-se assim, Bebé

19h26 - E por falar em Jonathan Silva, o Sporting acaba de confirmar o empréstimo do argentino à Roma até ao final da temporada, com cláusula obrigatória de compra. De acordo com os leões, o negócio pode "atingir um valor global de 5,7 milhões de euros" e o Sporting fica com 20% dos direitos económicos do jogador, bem como direito de preferência numa futura transação

19h18 - Jonathan Silva já lá vai. O homem que servirá de suplente a Fábio Coentrão chama-se Lumor, é ganês e jogava no Portimonense. Já foi confirmado pelo Sporting. Os leões pagam 2,5 milhões de euros por 50% do passe do jogador, que assinou por quatro épocas e meia com mais uma de opção

19h14 - Serviço de atualizações de inscrições da Liga está aqui. Não há novidades assim super-espectaculares

19h05 - O Vitória de Setúbal perdeu Gonçalo Paciência pelo que neste #deadlineday está a #dartudo no mercado. E depois de um português e de um turco, chega um chileno-argentino que jogava em Itália. Trata-se de Thomas Rodríguez, rapaz de 21 anos e que pode jogar a lateral ou a extremo direito. Vem emprestado pelo Génova até final da temporada.

18h45m: Também por terras de sua majestade, agora é a vez do Tottenham fazer uso do Twitter para anunciar a contratação de Lucas Moura, desta feita com Serge Aurier no papel de protagonista. É ver para crer

18h33 - In other news, os franceses do Saint Ettiene utilizaram o método “Nuno Espírito Santo” para anunciar o lateral Mathieu Debuchy, que andou nos últimos anos a não jogar no Arsenal

18h28 - Diz-se por Inglaterra que o Manchester City, clube que parece ter todo o dinheiro do mundo, assustou-se com os quase 110 milhões de euros que o Leicester pede por Riyad Mahrez. E vai daí disse “adeus bye bye” ao negócio pelo argelino.

Que uma pessoa tem dinheiro, mas também não exageremos.

18h17 - Conhece o Haranustaspor? Pois, até este fecho de mercado nós também não. Acontece que este modesto clube, que milita pelas sempre excitantes divisões regionais da Turquia ganhou o seu lugarzinho no mundo mediático ao - dizem eles - tornar-se no primeiro emblema a comprar um jogador utilizando bitcoins.

Assim, Omer Faruk Kiroglu, um jovem jogador de 22 anos, foi contratado por 0,0524 bitcoins, que equivale a 430 euros mais uma quantia em dinheiro vivo (e não daquele feito de uns e zeros): 2500 liras turcas, uns 535 euros na moeda destes lados.

Um negócio modesto, mas moderno.

(E olhem para o Omer aqui em baixo todo contente a fazer o negócio)

18h13m: Mesut Özil, o por vezes genial e sempre enigmático médio alemão, pôs fim aos rumores de um reencontro próximo com José Mourinho ao renovar contrato com o Arsenal até 2021 para se tornar no jogador mais bem pago dos Gunners. E mostrou boa disposição com uma animada foto de caneta em riste no Instagram

18h04m: E ser emprestado duas vezes ao mesmo clube na mesma época. Sabia que era possível? Pois o West Ham tratou de esclarecer essa questão por todos nós. Após terem recuperado Reece Oxford do empréstimo ao Borussia Mönchengladbach no início deste mês, os ingleses, num notável ato de coerência, decidiram emprestá-lo de novo ao clube alemão. Novo conceito para umas curtas férias no conforto do lar?

17h57m: Os dragões que, até ver, escolheram o "Participar" quando o Football Manager pergunta se queremos fazer parte ativa do último dia do mercado de transferências ou não, resolveram mais um caso. Agora é Rafa Soares, o lateral esquerdo que após uma primeira metade de época de escassa utilização no Fulham, regressa a Portugal para ingressar no Portimonense. Não por empréstimo, mas sim por venda de metade do passe com opção de recompra, segundo a notícia do Mais Futebol. Razão? O FC Porto já ultrapassou o limite de empréstimos aos algarvios

17h48m: Já por Portugal, enquanto não se confirma nem se desmente a ida do venezuelano Osorio para o FC Porto, o Tondela adianta serviço noutros sectores e anuncia a contração do extremo chileno Juan Delgado. Internacional A pelo Chile, chega ao clube por empréstimo do Nàstic até ao verão de 2019. Mas o mercado ainda é uma criança, segundo o Facebook dos portugueses. Com uns sempre divertidos smileys a acompanhar

17h34m: Lembra-se de Samir Nasri? Médio ofensivo talentoso, bons pés, passagens por Marselha, Arsenal, Manchester City e Sevilha, personalidade tempestuosa? Esse mesmo. Caso não saiba, estava por paragens da Turquia, onde acabou de ser dispensado do Antalyaspor. Se quiser uma estrela com nome e certamente salário em conta pode ser uma opção. Já chegou a marcar um ou outro golo jeitoso

17h25m: Michy Batshuayi que não podia estar mais contente por ser o novo Batman, sucede assim a nomes como Aubameyang, Ben Affleck, Christian Bale ou Adam West

17h20m: A carreira das contratações do último dia de mercado também parou no apeadeiro do Sado para deixar dois atletas fresquinhos. A saber: André Pereira, avançado, por empréstimo do FC Porto e Emrah Bassan, extremo turco contratado ao Galatasaray por 1 ano e meio ao Galatasaray. Com muito sorriso à mistura

17h10m: Ainda pelo Porto, sabe quem está alheio a tudo o que se passa no mercado e mostra como está feliz? Nada mais nada menos que o espanhol mais 'fozeiro' do mundo, Iker Casillas, que parece só querer passear pelas ruas da Invicta no dia 31. A acreditar no Instagram, claro

16h50: Em Inglaterra não há cá esquisitices: tu queres comprar, eu quero despachar, então toma lá. O internacional francês Olivier Giroud, 31 anos, trocou o Arsenal - que, recorde-se, anunciou Aubameyang esta manhã - pelo Chelsea, assinando um contrato válido por 18 meses.

É uma excelente altura para recordar então o melhor golo deste rapaz jeitoso, que ganhou o prémio Puskas em 2017:

Quem sai de Stamford Bridge, para abrir espaço para Giroud, pois claro, é Batshuayi, que vai emprestado para o Dortmund.

Ou seja, recapitulando: o Dortmund vendeu Aubameyang ao Arsenal; o Arsenal vendeu Giroud ao Chelsea; o Chelsea emprestou Batshuayi ao Dortmund. E viveram todos felizes para sempre.

16h46m: Segundo uma notícia do francês "L'Equipe", o FC Porto poderá estar interessado em oferecer uma última prenda no sapatinho de Sérgio Conceição depois do empate de ontem. Dá pelo nome de Yves Bissouma, tem 21 anos, é médio-centro do Mali e joga pelo Lille. Tudo estará dependente do regresso do médio português Xeka ao clube, que de momento está emprestado ao Dijon. E a acreditar nas informações de Joël Domenighetti (se tiver um francês passable, pode ver o tweet em baixo), o jogador nascido e criado em Rebordosa, Paredes, já não compareceu ao último treino de hoje. A acompanhar...

15h40: Diz o “Record” que o Sporting já contratou o substituto para o substituto de Fábio Coentrão: Lumor (Portimonense) é o homem que vai preencher o lugar de Jonathan Silva

15h30: Não sabemos se é homem, mulher, velho, novo, alto ou baixo, mas o(a) gestor(a) da conta do Cinema São Jorge no Twitter é uma maravilha e devia ser aumentado(a). Por favor, sigam e desfrutem.

15h05: O almoço já lá vai e a primeira atualização oficial da Liga também (como pode ver mais abaixo), por isso já podemos relembrar quem é Diogo Figueiras, novo reforço do Braga (que teve uma apresentação com direito a Netflix - veja o vídeo mais abaixo): tem 26 anos, é lateral, começou a jogar no Vilafranquense e no Benfica, subiu a sénior no Pinhalnovense, destacou-se no Paços de Ferreira, mudou-se para o Sevilha (em 2013/14), foi emprestado ao Génova, transferiu-se para o Olympiacos e, finalmente, voltou a Portugal para jogar em Braga.

Quer dizer, já tinha voltado a Portugal antes, ao serviço do Olympiacos, para defrontar o Sporting na Liga dos Campeões, em novembro do ano passado. Foi nessa altura que, no final do jogo, as câmaras apanharam Jorge Jesus a dizer-lhe assim: "Andas a jogar muito, c#$%&*".

14h28: Todas as atualizações oficiais da Liga estão aqui, num screenshot. Nota para a transferência de Diogo Figueiras do Olympiakos (Grécia) para o Braga.

14h20: Decidimos deixar isto aqui. Reparem na naturalidade com que se posa para a fotografia e para a posteridade, o olhar seguro que flirta com a câmara, a caneta com que se assina um contrato de empréstimo. Isto também é futebol.

14h15: Dizem os ingleses que Mangala está a negociar os termos de um contrato com o Everton.

13h45: Para Samuel Eto‘o, o bilhete de identidade é apenas um documentozeco que pouco interessa. Aos 36 anos, o camaronês ainda conseguiu assinar um novo contrato, com o Konyaspor (Turquia), que o apresentou socorrendo-se da trilha sonora da “Guerra dos Tronos”. 20 pontos pela criatividade, embora tenhamos dúvidas da legalidade da coisa - cheira-nos que há direitos de autor que têm de ser pagos em plágios como este.

13h40: Voltando à notícia do dia: Aubameyang é um tipo estupidamente rápido rápido, não é? Os sportinguistas recordar-se-ão de um determinado lance com Rúben Semedo (que hoje é notícia por outros motivos).

13h29: Se olharem para cima, verão Slimani vestido à Tom Cruise em Danos Colaterais a entrar num jato privado rumo a não se sabe bem onde. Os ingleses presumem que o antigo ponta de lança do Sporting esteja a tratar da sua vida longe de Leicester e próximo de Newcastle. Prometemos trazer novidades assim que o homem aterre e se filme a assinar um contrato ao lado de Rafa Benítez, fechando, assim, o ciclo noticioso desta história.

Gualter Fatia

13h19: Lembram-se de Embaló? O tal rapaz de 16 anos que iria ser contratado pelo Red Bull Leipzig por 16 milhões de euros e assim tornar-se uma das mais surpreendentes transferências deste mercado de inverno e, talvez, do ano? Pois. Não vai acontecer, dizem os jornais alemães, porque o jogador e Catió Baldé fizeram exigências salariais tidas como incomportáveis.

12h55: Ora então, o riquíssimo, opulentíssimo Paris Saint-Germain deixou sair o brasileiro Lucas Moura para o Tottenham. Fome que dá em fartura.

12h50: O 6º classificado da Premier League, que não vence um campeonato desde 2003/04, continua em grande no mercado. Depois de ir buscar Aubameyang, parece ter assegurado a renovação de Mesut Özil, de acordo com David Ornstein, jornalista da secção de desporto da BBC.

12h40: Estamos a chegar àquela hora em que a Liga portuguesa começa a atualizar os milhares (vá, deixem-nos sonhar) de adeptos que estão a fazer F5 no site para ver as listas oficiais de entradas e saídas em Portugal. As atualizações agendadas são as seguintes:

Contratos rececionados até às 12.30h – Publicação 14.00h

Contratos rececionados até às 18.00h – Publicação 19.00h

Contratos rececionados até às 21.00h – Publicação 22.00h

Contratos rececionados até às 24.00h – Publicação a partir da 01.00h

Não há confirmação oficial, mas tudo indica (nomeadamente, a minha imaginação) que os contratos serão entregues através do mesmo meio utilizado na final da Taça CTT (a propósito de Taça da Liga, leiam isto AQUI, só porque fui eu a escrever):

12h30: Na realidade, isto não é propriamente uma transferência, mas fica a dica na mesma para esta entrevista de Imma Puig, psicóloga do Barcelona, ao "El País". Pode não parecer, mas há muito a relacionar o mercado de transferências com a psicologia, como já escreveu a cronista da Tribuna Expresso Ana Bispo Ramires, AQUI.

Gualter Fatia/Getty

12h17: A mudança ainda não é oficial, mas o jornal italiano "Gazzetta dello Sport" já o apanhou no aeroporto, portanto não deve faltar muito para a transferência se consumar. Jonathan Silva vai ser jogador da Roma, rendendo cerca de €6 milhões ao Sporting, de acordo com o mesmo jornal. A Rogério Casanova, suspeita-se que a transferência renda infinita felicidade. À Tribuna Expresso, renderá menos textos inspirados do nosso cronista, como este, aquando do Sporting-Sp. Braga (2-2):

JONATHAN SILVA

Ao minuto 33, aproveitando uma interrupção, foi à linha lateral receber instruções de Jorge Jesus, que lhe explicou sucintamente o que era uma bola, e qual devia ser a sua conduta na presença de um objecto tão inesperado. Foi uma intervenção necessária, e talvez tardia, pois Jonathan comporta-se perante a bola como qualquer pessoa normal se comporta perante um cão enorme: dedica todos os seus esforços a mostrar que não tem medo. Mas tem, e a bola, tal como o cão, consegue senti-lo a léguas. A defender, não foi a catástrofe habitual: foi apenas uma catástrofe ligeiramente mais contida (a diferença, digamos, entre um furacão de nível 4 e uma tempestade tropical). Uma decisão incompreensível da equipa de arbitragem impediu que ficasse hoje associado a mais golo sofrido: um erro que, ao apagar dos registos oficiais um motivo adicional para dispensar Jonathan, acaba por prejudicar gravemente o Sporting.

Jonathan, lateral esquerdo argentino de 23 anos, estava em Alvalade desde 2014/15, tendo sido emprestado ao Boca Juniors por época e meia. Este ano, já tinha completado 13 jogos pelo Sporting.

12h01: Esta já não é de hoje, mas não deixa de ser importante referi-la: Jorge Jesus confirmou terça-feira, em conferência de imprensa, AQUI, que o Sporting também já contratou Raphinha, do Vitória de Guimarães, e Marcelo, do Rio Ave, mas os jogadores só chegarão ao clube no final da época. De resto... "Só se aparecer alguma surpresa na última hora, porque no fecho do mercado às vezes há disso."

Deus (do mercado) queira que sim, porque no ano passado íamos morrendo de tédio.

11h55: Então bom dia! O mercado de inverno de 2017/18 fecha hoje e a redação da Tribuna Expresso estará por aqui a atualizar tudo o que precisa de saber, com a habitual graciosidade. Se não acredita, pode sempre relembrar o nosso fecho do mercado de verão, AQUI, e o nosso fecho do mercado de inverno da época passada, AQUI, que terminou com uma contratação sonante do Benfica - Filipe Augusto, que entretanto foi recambiado para os turcos do Alanyaspor - e com estas bonitas palavras de Jorge Jesus.

Ora money é o que não falta em Inglaterra e é por isso que, esta manhã, o Arsenal já anunciou uma contratação bem séria: #YoPierre, ou seja, Pierre-Emerick Aubameyang, avançado de 28 anos que estava no Borussia de Dortmund e que vai para Londres jogar no 6º classificado da Premier League, que terça-feira perdeu com o Swansea de Carlos Carvalhal, por 3-1. Excelente idea, #YoPierre.