O fecho do mercado ao minuto: voltou a Portugal o lateral a quem Jesus disse “andas a jogar muito”

15h40: Diz o “Record” que o Sporting já contratou o substituto para o substituto de Fábio Coentrão: Lumor (Portimonense) é o homem que vai preencher o lugar de Jonathan Silva

15h30: Não sabemos se é homem, mulher, velho, novo, alto ou baixo, mas o(a) gestor(a) da conta do Cinema São Jorge no Twitter é uma maravilha e devia ser aumentado(a). Por favor, sigam e desfrutem.

15h05: O almoço já lá vai e a primeira atualização oficial da Liga também (como pode ver mais abaixo), por isso já podemos relembrar quem é Diogo Figueiras, novo reforço do Braga (que teve uma apresentação com direito a Netflix - veja o vídeo mais abaixo): tem 26 anos, é lateral, começou a jogar no Vilafranquense e no Benfica, subiu a sénior no Pinhalnovense, destacou-se no Paços de Ferreira, mudou-se para o Sevilha (em 2013/14), foi emprestado ao Génova, transferiu-se para o Olympiacos e, finalmente, voltou a Portugal para jogar em Braga.

Quer dizer, já tinha voltado a Portugal antes, ao serviço do Olympiacos, para defrontar o Sporting na Liga dos Campeões, em novembro do ano passado. Foi nessa altura que, no final do jogo, as câmaras apanharam Jorge Jesus a dizer-lhe assim: "Andas a jogar muito, c#$%&*".

14h28: Todas as atualizações oficiais da Liga estão aqui, num screenshot. Nota para a transferência de Diogo Figueiras do Olympiakos (Grécia) para o Braga.

14h20: Decidimos deixar isto aqui. Reparem na naturalidade com que se posa para a fotografia e para a posteridade, o olhar seguro que flirta com a câmara, a caneta com que se assina um contrato de empréstimo. Isto também é futebol.

14h15: Dizem os ingleses que Mangala está a negociar os termos de um contrato com o Everton.

13h45: Para Samuel Eto‘o, o bilhete de identidade é apenas um documentozeco que pouco interessa. Aos 36 anos, o camaronês ainda conseguiu assinar um novo contrato, com o Konyaspor (Turquia), que o apresentou socorrendo-se da trilha sonora da “Guerra dos Tronos”. 20 pontos pela criatividade, embora tenhamos dúvidas da legalidade da coisa - cheira-nos que há direitos de autor que têm de ser pagos em plágios como este.

13h40: Voltando à notícia do dia: Aubameyang é um tipo estupidamente rápido rápido, não é? Os sportinguistas recordar-se-ão de um determinado lance com Rúben Semedo (que hoje é notícia por outros motivos).

13h29: Se olharem para cima, verão Slimani vestido à Tom Cruise em Danos Colaterais a entrar num jato privado rumo a não se sabe bem onde. Os ingleses presumem que o antigo ponta de lança do Sporting esteja a tratar da sua vida longe de Leicester e próximo de Newcastle. Prometemos trazer novidades assim que o homem aterre e se filme a assinar um contrato ao lado de Rafa Benítez, fechando, assim, o ciclo noticioso desta história.

13h19: Lembram-se de Embaló? O tal rapaz de 16 anos que iria ser contratado pelo Red Bull Leipzig por 16 milhões de euros e assim tornar-se uma das mais surpreendentes transferências deste mercado de inverno e, talvez, do ano? Pois. Não vai acontecer, dizem os jornais alemães, porque o jogador e Catió Baldé fizeram exigências salariais tidas como incomportáveis.

12h55: Ora então, o riquíssimo, opulentíssimo Paris Saint-Germain deixou sair o brasileiro Lucas Moura para o Tottenham. Fome que dá em fartura.

12h50: O 6º classificado da Premier League, que não vence um campeonato desde 2003/04, continua em grande no mercado. Depois de ir buscar Aubameyang, parece ter assegurado a renovação de Mesut Özil, de acordo com David Ornstein, jornalista da secção de desporto da BBC.

12h40: Estamos a chegar àquela hora em que a Liga portuguesa começa a atualizar os milhares (vá, deixem-nos sonhar) de adeptos que estão a fazer F5 no site para ver as listas oficiais de entradas e saídas em Portugal. As atualizações agendadas são as seguintes:

Contratos rececionados até às 12.30h – Publicação 14.00h

Contratos rececionados até às 18.00h – Publicação 19.00h

Contratos rececionados até às 21.00h – Publicação 22.00h

Contratos rececionados até às 24.00h – Publicação a partir da 01.00h

Não há confirmação oficial, mas tudo indica (nomeadamente, a minha imaginação) que os contratos serão entregues através do mesmo meio utilizado na final da Taça CTT (a propósito de Taça da Liga, leiam isto AQUI, só porque fui eu a escrever):

12h30: Na realidade, isto não é propriamente uma transferência, mas fica a dica na mesma para esta entrevista de Imma Puig, psicóloga do Barcelona, ao "El País". Pode não parecer, mas há muito a relacionar o mercado de transferências com a psicologia, como já escreveu a cronista da Tribuna Expresso Ana Bispo Ramires, AQUI.

12h17: A mudança ainda não é oficial, mas o jornal italiano "Gazzetta dello Sport" já o apanhou no aeroporto, portanto não deve faltar muito para a transferência se consumar. Jonathan Silva vai ser jogador da Roma, rendendo cerca de €6 milhões ao Sporting, de acordo com o mesmo jornal. A Rogério Casanova, suspeita-se que a transferência renda infinita felicidade. À Tribuna Expresso, renderá menos textos inspirados do nosso cronista, como este, aquando do Sporting-Sp. Braga (2-2):

JONATHAN SILVA

Ao minuto 33, aproveitando uma interrupção, foi à linha lateral receber instruções de Jorge Jesus, que lhe explicou sucintamente o que era uma bola, e qual devia ser a sua conduta na presença de um objecto tão inesperado. Foi uma intervenção necessária, e talvez tardia, pois Jonathan comporta-se perante a bola como qualquer pessoa normal se comporta perante um cão enorme: dedica todos os seus esforços a mostrar que não tem medo. Mas tem, e a bola, tal como o cão, consegue senti-lo a léguas. A defender, não foi a catástrofe habitual: foi apenas uma catástrofe ligeiramente mais contida (a diferença, digamos, entre um furacão de nível 4 e uma tempestade tropical). Uma decisão incompreensível da equipa de arbitragem impediu que ficasse hoje associado a mais golo sofrido: um erro que, ao apagar dos registos oficiais um motivo adicional para dispensar Jonathan, acaba por prejudicar gravemente o Sporting.

Jonathan, lateral esquerdo argentino de 23 anos, estava em Alvalade desde 2014/15, tendo sido emprestado ao Boca Juniors por época e meia. Este ano, já tinha completado 13 jogos pelo Sporting.

12h01: Esta já não é de hoje, mas não deixa de ser importante referi-la: Jorge Jesus confirmou terça-feira, em conferência de imprensa, AQUI, que o Sporting também já contratou Raphinha, do Vitória de Guimarães, e Marcelo, do Rio Ave, mas os jogadores só chegarão ao clube no final da época. De resto... "Só se aparecer alguma surpresa na última hora, porque no fecho do mercado às vezes há disso."

Deus (do mercado) queira que sim, porque no ano passado íamos morrendo de tédio.

11h55: Então bom dia! O mercado de inverno de 2017/18 fecha hoje e a redação da Tribuna Expresso estará por aqui a atualizar tudo o que precisa de saber, com a habitual graciosidade. Se não acredita, pode sempre relembrar o nosso fecho do mercado de verão, AQUI, e o nosso fecho do mercado de inverno da época passada, AQUI, que terminou com uma contratação sonante do Benfica - Filipe Augusto, que entretanto foi recambiado para os turcos do Alanyaspor - e com estas bonitas palavras de Jorge Jesus.

Ora money é o que não falta em Inglaterra e é por isso que, esta manhã, o Arsenal já anunciou uma contratação bem séria: #YoPierre, ou seja, Pierre-Emerick Aubameyang, avançado de 28 anos que estava no Borussia de Dortmund e que vai para Londres jogar no 6º classificado da Premier League, que terça-feira perdeu com o Swansea de Carlos Carvalhal, por 3-1. Excelente idea, #YoPierre.