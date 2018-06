Substituto de Rui Patrício poderá estar prestes a chegar a Alvalade: Emiliano Viviano

Rui Patrício assinou ontem pelo Wolverhampton, Emiliano Viviano, guarda-redes de 32 anos da Sampdoria, pode assinar por três épocas, muito em breve, pelo clube de Alvalade, escreve “A Bola” esta terça-feira.

Segundo o desportivo, as negociações entre ambas as partes já decorrem a algum tempo, e, neste momento, já existe um pré-acordo para a transferência do guarda-redes.

A oficialização da transferência carece para já de uma última ronda negocial, que já deverá ocorrer em Lisboa, e na qual as Sporting e Sampdoria vão ultimar os últimos pormenores, como por exemplo o valor da transferência que deve rondar os três milhões de euros.

Viviano realizou 30 encontros na época passada pela Sampdoria.