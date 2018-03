Nelson Évora separa-se do treinador 25 anos depois

O campeão olímpico do triplo salto Nelson Évora vai deixar de ser treinado por João Ganço na próxima época desportiva. Em comunicado o atleta refere que "foram 25 anos vividos lado a lado, com um percurso recheado de grandes vitórias" e diz ter "a certeza de que a dupla Évora / Ganço ficará na história do atletismo e do desporto português".

Évora, que nos Jogos do Rio ficou em 6º lugar, agradece "profundamente ao Professor Ganço toda a dedicação, entrega e companheirismo, em todos os momentos da minha (e nossa) carreira", mas diz que "novos voos virão", apesar da "admiração e amizade" permanecer para sempre.