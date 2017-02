39 atletas masculinos ganharam mais dinheiro do que Serena Williams em 2016

A revista Forbes revelou a sua lista dos atletas que mais dinheiro ganharam em 2016 e, desta vez, o líder é o português Cristiano Ronaldo. O jogador do Real Madrid recebeu €81,9 milhões (€52,1 milhões de salário, €29,8 milhões de patrocínios) e atrás dele seguem Lionel Messi (€75,6 milhões), LeBron James (€71,7 milhões) e Roger Federer (€62,8 milhões). Neste top-10 cabem, ainda, Kevin Durant (€52,2 milhões), Novak Djokovic (€51,8 milhões), Cam Newton (€49,3 milhões), Phil Mickelson (€49,1 milhões), Jordan Spieth (€49 milhões) e o já retirado Kobe Bryant (€46,4 milhões).

Entre os vinte primeiros estão Lewis Hamilton, Tiger Woods, Tom Brady, Floyd Mayweather e muitos outros atletas norte-americanos de desportos norte-americanos. A primeira mulher a figurar na lista é Serena Williams, que ganhou €27 milhões no ano passado; a segunda é a também tenista Maria Sharapova, que ainda cumpre castigo por doping, com €20,3 milhões no 88.º lugar.