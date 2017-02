Contra Trump anunciar, anunciar: cinco vídeos que mostram o que aconteceu no intervalo do Super Bowl

Donald Trump marcou presença na final do Super Bowl deste ano no NRG Stadium em Houston – mas não deve ter gostado do que viu.

Depois de ter subido ao trono, também conhecido por Casa Branca, está prestes a fechar as portas aos refugiados e a imigrantes e os famosos anúncios do Super Bowl não deixaram escapar o tema.

Numa altura em que a política de imigração de Donald Trump é um dos temas mais falados do mundo, o Super Bowl quis também dar o seu parecer. Várias marcas apresentaram as suas posições políticas no famoso intervalo milionário.

A publicidade da Airbnb “Nós aceitamos” foi uma das mensagens mais fortes deste domingo. Porquê? Donald Trump, na semana que passou, assinou um decreto que proíbe temporariamente a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de sete países mulçamanos.

A marca lembrou num anúncio de 30 segundos que não existem diferenças entre pessoas com etinas, géneros e idades distintos. Apelou ainda à união das diferentes culturas: “Não importa quem és, e de onde és, quem amas e em quem acreditas, todos nós temos o nosso lugar”.

A Budweiser é conhecida por ter os 60 segundos mais ternurentos do intervalo milionário. Mas, nesta edição, a famosa marca de cerveja deixou o labrador branco em casa e deu-nos a conhecer a história de um imigrante alemão.

“Born The Hard Way” conta a história do percurso de Adolphus Busch (fundador da marca), um imigrante que veio da Alemanha e que chegou a Nova Orleães no século XIX. Foi vítima de discriminação nos Estados Unidos, não desistiu e conseguiu criar a cerveja norte-americana mais famosa do mundo.

A marca tem como lema “não desistir das crenças e sonhos”. Será uma mensagem especial para o presidente dos Estados Unidos?

O "famoso" muro que Donald Trump quer construir na fronteira com o México inspirou duas marcas.

Por outro lado, a marca de materiais de construção 84 Lumber mostra as adversidades de uma viagem entre mãe e filha que abandonaram o país de origem para rumar aos Estados Unidos com o objetivo de procurar uma vida melhor. São banidas por um muro na fronteira.

A Coca-Cola também se juntou na missão de contratariar Donald Trump e a política de imigração. Diz a marca de refrigerantes: “Estarmos juntos é lindo”.

A Audi, por sua vez, olhou para a (des)igualdade de género num anúncio feminista: “A Audi americana está comprometida com os salários iguais para trabalhos iguais”.