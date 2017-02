Se não pedir desculpa, Trump pode quebrar uma tradição com mais de 100 anos no basebol

Donald Trump pode ser impedido de participar numa tradição com mais de 100 anos no basebol americano. Desde 1910, o presidente dos EUA costuma fazer o arremesso inicial na primeira jornada da época.

Mas, se depender da equipa do Baltimore Orioles, Trump só receberá um convite se pedir desculpa por algumas ofensas feitas durante a sua campanha.

"Acho que talvez por causa das declarações feitas antes e depois da campanha apareceram preocupações relacionadas com a raça, etnicidade, religião, género e deficiências. Pessoas dessas comunidades foram mencionadas de modo muito negativo pelo então candidato e agora presidente", disse John Angelos, membro da diretoria do Baltimore Orioles, questionado se a equipa convidaria Trump para fazer o arremesso de abertura.

"Acho que qualquer indivíduo que comande o país tem de se afastar deste comentários, desculpar-se por eles", completou Angelos.

Trump foi eleito presidente dos EUA em 2016. Enquanto candidato, destacou-se pelo discurso ofensivo contra imigrantes e refugiados. Comentários sexistas do agora presidente também motivaram em janeiro a Marcha das Mulheres, que reuniu um milhão de pessoas para protestar contra Trump.

Geralmente o evento do lançamento da bola é feito na partida dos Washington Nationals, equipa da capital do país, mas os Orioles tornaram-se anfitriões por causa do aniversário de 25 anos do seu estádio.

Barack Obama também não fez o arremesso inicial na primeira jornada quando recém-eleito. A honra ficou para o vice-presidente Joe Biden em 2009. Obama iniciou o Jogo das Estrelas daquele mesmo ano.