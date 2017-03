Patrícia Mamona e Susana Costa na final dos Europeus, Chuva de fora

Marcos Chuva ficou em último lugar na sessão de qualificação para o salto em comprimento nos Europeus de atletismo em Pista Coberta, que começaram hoje em Belgrado.

Nas três tentativas realizadas o atleta português do SL Benfica não conseguiu qualquer salto válido (era necessária a marca de 7.90m para passar), numa qualificação que foi ganha pelo ucraniano Serhyi Nykyforov, com 8.18 metros.

Já Patrícia Mamona (Sporting CP) e Susana Costa (SL Benfica), apesar de não terem conseguido a qualificação direta (mínimo de 14,05 m), saltaram o suficiente para garantir lugar na final do triplo de salto que se disputa amanhã (16h50, RTP2).

Mamona apurou-se no sétimo posto, com 14.03m, e Susana Costa fechou o grupo das finalistas, no oitavo lugar, registando o melhor salto da carreira, 13.97m.

As alemãs Jenny Elbe e Kristin Gierisch foram as melhores, com Elbe a estabelecer um novo recorde pessoal, ao saltar 14.27m, enquanto a sua compatriota ficou a um cm dessa marca.