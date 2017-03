Nelson Évora é campeão europeu do triplo salto

Nelson Évora é outra vez campeão europeu do triplo salto de pista coberta. Saltou 17,20 metros, este domingo,na final da prova no europeu de atletismo, que decorre em Belgrado, na Sérvia. O português fez também a sua melhor marcar do ano.

O atleta do Sporting renova o título, que já tinha vencido em Praga há dois anos.

A medalha de prata foi para o italiano Fabrizio Donato, que fez uma marca de 17,13 metros, e o bronze foi conquistado pelo alemão Max Hess, que saltou 17,12 metros.

Já no sábado, Patrícia Mamona alcançou a medalha de prata no triplo salto feminino. A altelta do Sporting fez um salto de 14,32 metros ao quinto ensaio, melhor marca pessoal deste ano e que apenas foi ultrapassada pelos 14,37 metros da alemã Kristin Gierisch.

Susana Costa, a outra portuguesa presente nesta final do triplo-salto, foi sétima com 13,99 metros, também melhor marca pessoal da época.