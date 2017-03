Ele não arranja equipa onde jogar, em parte por causa de Donald Trump

Colin Kaepernick continua um jogador livre desde que saiu dos San Francisco 49ers há três semanas, e Donald Trump não está a ajudar ao caso. O presidente norte-americano reconheceu responsabilidades na situação, dado o conservadorismo dos proprietários da National Football Association (NFL).

Em setembro do ano passado, durante a pré-época, o quarterback não se levantou ao ouvir o hino norte-americano em nenhum dos jogos dos californianos, o que é um hábito recorrente na NFL. Em vez disso, ouviu os cânticos sentado, ajoelhando-se posteriormente.

A decisão de Kaepernick foi um protesto para com a discriminação racial e com a violência policial perante a comunidade negra dos Estados Unidos.

“Não me vou levantar para mostrar orgulho na bandeira de um país que oprime os negros e as pessoas de cor”, afirmou o quarterback na altura.

A postura do atleta de 29 anos teve um impacto interessante, pois diversos jogadores acompanharam o seu movimento, mostrando-se solidários para com a situação.

A equipa do Kansas City juntos os braços durante o hino no jogo com o San Diego, Devin McCourty e Martellus Benett, na época jogadores dos New England Patriots [Benett está nos Green Bay Packers] ergueram os pulsos numa alusão ao “Black Power”, preconizado pelo ex-velocista negro Tommie Smith, quatro jogadores dos Miami também ajoelharam, entre outros casos.

Entretanto, Kaepernick acabou o contrato com os 49ers e ainda não arranjou colocação. E o que tem Donald Trump a ver com a situação?

O quarterback é um crítico do presidente norte-americano, tendo-o apelidado de “racista” quando este era candidato à Casa Branca.

Trump não gostou da recusa de Kaepernick ajoelhar perante o hino norte-americano. Na altura, referiu que o quarterback deveria “procurar um país que funcione melhor para ele”. A juíza do Supremo Tribunal, Ruth Bader Ginsburg, foi mais longe, e considerou o protesto de “estúpido e desrespeitoso”.

Uns dias depois, Trump culpou o protesto pelas baixas audiências que a liga apresentou durante a temporada regular.

Esta segunda-feira, num "meeting" no estado do Louisiana, o presidente falou da situação, referindo que tem poder de decisão sobre os proprietários da NFL.

“Houve um artigo que saiu hoje [ontem] a dizer que os donos da NFL não o querem em nenhuma equipa porque não querem receber um ‘tweet’ desagradável do Donald Trump, acreditam? Se eu me lembrar dessa, vou reportá-lo à população do Kentucky, porque eles gostam quando as pessoas realmente se levantam pela bandeira americana”.

Segundo o “The Guardian”, o bilionário poderá ter razão. Os proprietários da NFL são conservadores, tendo doado quase 930 milhões de euros aos Republicanos contra “apenas” 20 que atribuíram ao Partido Democrata durante a campanha para as presidenciais.

Paralelamente, Woody Johnson, o proprietário dos New York Jets - eleito embaixador dos EUA no Reino Unido por Trump - optou por contratar o veterano Josh McCown (37 anos) em vez de Kaepernick (29).

Nesta altura, Colin Kaepernick estará disposto a assinar por uma equipa que lhe permita jogar com regularidade, sem repetir o episódio. De acordo com o “USA Today” e com a “ESPN”, o norte-americano não vai prolongar o protesto esta temporada, pois acredita que o seu objetivo foi concretizado: iniciar um amplo debate sobre um tema recorrente naquele país.