GNR registou 276 incidentes com árbitros, entre os quais 14 agressões

A Guarda Nacional Republicana (GNR) registou 14 agressões a árbitros num total de 276 incidentes ocorridos durante a atual época desportiva, indicou esta terça-feira a força de segurança.

Numa resposta enviada à agência Lusa, a GNR destaca também as 86 ocorrências registadas por insultos a árbitros. Das 14 agressões registadas a árbitros durante esta época desportiva, seis foram feitas pelo público, outras seis por parte dos jogadores e duas por dirigentes desportivos, adianta a corporação.

A GNR indica que os insultos aos árbitros foram feitos sobretudo pelo público (51), seguido dos dirigentes (20) e por parte dos jogadores (15). A força de segurança refere também que, durante a atual época desportiva, realizou policiamento em 25.021 espetáculos desportivos, menos 2.978 do que na época 2015/2016.

A GNR deteve ainda, no primeiro trimestre deste ano, sete adeptos, quatro das quais por arremesso de objetos e invasão de campo e três por outros crimes relativos ao desporto. Em 2016, deteve 26 adeptos, menos dois do que em 2015, enquanto em 2014 foram detidos 17, menos cinco do que em 2013.

Os dados da GNR dizem respeito ao policiamento em jogos de futebol de sete, 11 e futsal na área da responsabilidade desta força de segurança