Lançador paralímpico morreu por queda de estrutura durante treino para Mundiais de atletismo

Warren Little

"O óbito foi declarado às 17:20, no Newham Leisure Centre, onde o atleta treinava", refere um comunicado da polícia londrina, acrescentando que o lançador atingido por uma estrutura metálica.

Abdullah Hayayei, de 36 anos, que marcou presença nos Jogos Paralímpicos Rio 2016, deveria participar nas provas de lançamento do peso, do disco e do dardo.

Segundo o vice-presidente da federação para atletas com deficiência dos Emirados Árabes Unidos, o atleta foi atingido por parte da estrutura que protege a zona de lançamento do disco.

Hayayei competia na categoria F34, destinada a atletas com limitações nas pernas.

A organização dos Mundiais, que decorrem entre 14 e 23 de julho e que contam com a participação de 18 atletas portugueses, já anunciou que será cumprido um minuto de silêncio em memória de Abdullah Hayayei na cerimónia de abertura.