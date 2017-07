Quase um ano depois, um regresso de ouro para Telma Monteiro

Sem pisar um tatami desde os Jogos Olímpicos do Rio, ou seja há praticamente um ano, Telma Monteiro regressou este sábado à competição e logo com uma medalha de ouro. A medalha de bronze no Rio - foi precisamente no último combate no Rio que se lesionou no ombro esquerdo, que posteriormente foi obrigada a operar - foi a mais forte no Open Europeu de Minsk, conquistando o ouro na categoria -57 kg.

Foi em todos os sentidos um regresso perfeito, já que a judoca portuguesa bateu todas as adversárias por ippon, derrotando a alemã Ines Beischmidt, a azeri Sakina Zayirova, a russa Anastasiia Konkina e, na final, a italiana Giulia Caggiano.

Esta não foi a única medalha de ouro para Portugal na capital da Bielorrússia: em -48kg, Maria Siderot subiu ao lugar mais alto do pódio, onde esteve também outra judoca portuguesa, Joana Diogo, medalha de bronze na mesma categoria.