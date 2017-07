E é isto, folks: futebol em modo preparatório, elas a fazer história e um duelo em quatro rodas na Hungria (ou a agenda desta semana)

Futebol: Sporting, Benfica e FC Porto preparam-se cá dentro e lá fora

Já não falta tudo para o arranque oficial da época e Sporting, Benfica e FC Porto continuam numa roda viva de jogos de preparação/apresentação aos sócios.

Assim, esta semana o Sporting tem na agenda um jogo com o V. Guimarães (4.ª feira, 20h, na Sport TV1) e, no sábado, recebe o clube-amigo Fiorentina para o Troféu Cinco Violinos (às 17h00, Sport TV1). O Benfica, por seu turno, já está em Inglaterra, onde vai disputar a Emirates Cup com jogos marcados frente ao anfitrião Arsenal (sábado, às 16h20, na BTV) e RB Leipzig (domingo, às 14h00, na BTV).

Por fim, o FC Porto diz um “olá, bem-vindos de novo” ao Portimonense e a Vítor Oliveira, de regresso à 1.ª Liga (5.ª feira, às 20h30, Porto Canal) e apresenta-se aos sócios no Dragão no domingo frente ao Deportivo da Corunha (às 19h30, Porto Canal).

Futebol: E os grandes europeus ainda andam pelo Oriente e States

Grande parte dos gigantes europeus anda em missão de preparação/recolha de fundos pelo Oriente e Estados Unidos e esta semana há uns quantos duelos bem jeitosos na International Champions Cup.

Só para falar dos mais importantes, na terça-feira há um Chelsea-Bayern Munique em Singapura (às 12h35, Sport TV2), na quarta-feira o Manchester United joga com o Barcelona em Landover, terriola de 25 mil pessoas que tem um estádio que leva quase 92 mil. Falamos do FedEx Stadium, casa dos Washington Redskins da NFL (às 0h30, na Sport TV1).

David Ramos/Getty

Mas no sábado (ou melhor, de sábado para domingo) é que a coisa vai animar a sério: há um El Clásico em Miami, com Real Madrid e Barcelona a encontrarem-se para americano ver (às 1h05, na Sport TV2).

Europeu de futebol feminino: Depois da história, elas vão tentar complicar a vida às inglesas

Nos últimos meses a Seleção Nacional feminina não tem feito outra coisa que não história e depois do apuramento inédito para o Europeu, a equipa de Francisco Neto provou este fim-de-semana que não está na Holanda só para fazer figura de corpo presente. E assim, mais um momento histórico, com a primeira vitória em fases finais, frente à Escócia.

As contas do Grupo D ficam definidas esta quinta-feira, com Portugal a ter pela frente a quase miraculosa tarefa de deitar abaixo a seleção inglesa (às 19h45, Eurosport 1). A diferença de ranking mundial é gigante - a Inglaterra é a 3.ª seleção da Europa e Portugal a 23.ª - mas delas já estamos à espera de tudo, quanto mais não seja complicar a vida às inglesas, uma das seleções candidatas ao título europeu. Mas aconteça o que acontecer, este Europeu já entrou de rompante na história do futebol português.

Maja Hitij/Getty

Mundiais de natação: Três damas de aço que querem muito ouro em Budapeste

Michael Phelps it's so 2016 e a natação mundial é agora dominada por super-mulheres. E três delas são as grandes candidatas a figura maior dos Mundiais que decorrem até ao fim-de-semana, em Budapeste - eliminatórias às 8h30 e finais às 16h30, na Eurosport.

A começar por Katie Ledecky, a norte-americana de 20 anos que desde os 15 não perde uma única prova individual em grandes competições e que logo ao primeiro dia conquistou mais duas medalhas de ouro (400 livres e 4x100 livres). Durante a semana ainda vai participar nos 200, 800, 1500 e na estafeta 4x200 e dificilmente não fará o pleno.

Em matéria de recordes, coisa que Ledecky bate amiúde em Mundiais ou Jogos Olímpicos, já igualou em Budapeste a compatriota Missy Franklin no maior número de títulos em Mundiais (11, e não ficará por aqui, seguramente) e tornou-se também na primeira nadadora a vencer os 400 m em três Mundiais consecutivos. Tem 20 anos, convém recordar.

MICHAEL DALDER/Reuters

Mas é possível que Ledecky tenha de dividir o protagonismo com a nadadora da casa, Katinka Hosszu, que, tal como a norte-americana, vai competir em seis provas: 200 livres, 100 e 200 costas, 200 mariposa e 200 e 400 estilos. A Dama de Ferro, assim conhecida pelo seu sempre hercúleo calendário de provas, não só em quantidade mas também em variedade.

Por fim, nas provas mais rápidas, Sarah Sjostrom tentará o ouro nos 50 e 100 mariposa e livres. Para já, a sueca já deixou o aviso: na estafeta 4x100 livres bateu o recorde do mundo no seu percurso.

Fórmula 1: Da piscina para a pista, é para Lewis ou para Vettel (ou Bottas, quem sabe)?

Se os melhores da natação estão no centro de Budapeste, a 20 quilómetros da capital húngara estarão, no próximo fim-de-semana, os melhores das quatro rodas. No GP Hungria, em Hungaroring, a luta será, presumivelmente, entre Lewis Hamilton e Sebastian Vettel que, além do asfalto, já tiveram este ano uns quantos duelos na hora de atirar farpas um ao outro. O britânico venceu seis grandes prémios esta temporada, mas o líder do campeonato é o alemão, que venceu apenas uma corrida - a prova que isto da Fórmula 1 também pode ser uma prova de regularidade.

Mark Thompson/Getty

É claro que convém não esquecer Valtteri Bottas, o finlandês companheiro de equipa de Hamilton na Mercedes e 3.º no Mundial de pilotos. No sábado a qualificação arranca às 13h (na Sport TV+) e, no dia seguinte, a corrida começa também às 13h (na Sport TV5).