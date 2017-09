Está quase na hora de Portugal mostrar que sabe jogar hóquei em patins

Em qualquer que seja o desporto, há apuramentos para fases finais conseguidos por mérito e outros por sorte. Na maioria dos casos, sejamos honestos, existe uma combinação destes dois fatores. Mas, desta vez, a seleção nacional de hóquei em patins, que está a competir no Mundial, a decorrer em Nanjing, na China, bem se pode congratular por ter sido bafejada pelos ventos do acaso.

Portugal qualificou-se para os quartos de final do Campeonato do Mundo de hóquei em patins com duas derrotas (com a Argentina e Itália) e uma vitória (frente à França), graças a um terceiro lugar no grupo A, um terceiro lugar conquistado no limite do possível.

Daqui a poucos minutos, quando forem 11h30 de Portugal, a seleção nacional entrará em campo para defrontar Moçambique, equipa que subiu aos quartos de final graças a um segundo lugar no grupo B, e cujo rendimento esteve muito acima do português nesta competição, até ao momento.

Nos três jogos disputados durante a fase de grupos, os moçambicanos venceram a Alemanha e o Chile, respectivamente por 7-3 e 5-3, e perderam frente à Espanha por 3-2. Ao nível do histórico de encontros passados, a estrelinha está do lado de Moçambique.

Para complicar tudo, caso Portugal vença Moçambique, pode reencontrar nas meias-finais a Argentina, que defronta também esta quinta-feira Angola, seleção que ‘fuzilou’ na Taça FIRS, o segundo escalão do Mundial de hóquei. Os angolanos derrotaram o Egipto por 24-1, a Holanda por 18-1 e os Estados Unidos por 32-1.

O caminho para os quartos de final

Portugal esteve em risco de não chegar à fase final do Mundial de hóquei em patins até ao último jogo. E a vitória magra por 6-5 frente à França, já na última jornada do grupo A, foi conseguida a muito custo e o jogo foi disputado até aos últimos segundos.

Depois de uma primeira metade do encontro dominada pela seleção das ‘quinas’, a França impôs-se e recuperou o controlo de jogo nos segundos 25 minutos. Hélder Nunes marcou o golo que desempatou o encontro, quando este estava 5 a 5, e o relógio já contava 50 minutos. Ou seja, o último minuto do jogo.

Antes desta vitória, Portugal tinha sido ‘atropelado’ pela Argentina, seleção que venceu todos os jogos da fase de grupos e campeã em título, com uma derrota por 5-2, logo na primeira jornada da 43º edição do Mundial. No segundo jogo, foi a Itália que encaixou mais quatro golos nas redes da seleção portuguesa, contra os dois ‘tentos’ conseguidos por Hélder Nunes e Henrique Magalhães.