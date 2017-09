Rejubilai: esta semana a querida Champions está de volta, Portugal vai procurar um lugar na elite do ténis e haverá campeão na bola ao cesto

O regresso da Champions, a nossa adorada Champions

Die Meister

Die Besten

Les grandes Équipes

The Champions!

Já tinha saudades do hino da Champions? Nós também. Mesmo muitas. Mas rejubilai, é já esta terça-feira que ele vai voltar a soar nos estádios por essa Europa fora, com um ror de bons jogos (há um Barcelona-Juventus na 1.ª jornada, assim, só naquela) e Benfica, Sporting e FC Porto já com testes importantes para o futuro na prova, na medida em que enfrentam adversários, digamos, bastante ganháveis.

Para o Sporting então, será extra-importante uma vitória em casa do Olympiacos (terça-feira, às 19h45, na RTP1 e Sport TV5), num grupo em que estão também Barcelona e Juventus. Não haverá Fábio Coentrão, o que são más notícias para Jesus, mas os eternos campeões gregos até vêm de um empate na liga local, pelo que a oportunidade não é de deitar fora.

Já o Benfica começa na Luz, frente ao CSKA Moscovo (terça-feira, às 19h45, na Sport TV1) e num grupo equilibrado como é o Grupo A, onde estão ainda Manchester United e Basileia, vencer em casa é meio caminho andado para a qualificação.

Na quarta-feira é a vez do FC Porto ouvir no Dragão o nosso adorado hino da Champions, na receção ao Besiktas (19h45, Sport TV1). Pepe e Quaresma estão de regresso ao Porto, mas convém não ser demasiado simpático para os campeões turcos, na medida em que lógica do grupo do Benfica também se aplica aqui: em grupo equilibrado todas as vitórias em casa são de ouro.

Liga Europa com sabor a Minho

Não só Champions vive um adepto de futebol e esta semana também arranca a Liga Europa que, para as cores nacionais este ano está ali concentrada para os lados do Minho: Sp. Braga e V. Guimarães.

FRANCISCO LEONG/Getty

Os bracarenses, que perderam este fim de semana com o V. Setúbal, são os primeiros a entrar em campo, frente ao Hoffenheim, que este fim de semana ganhou ao Bayern Munique (18h00, Sport TV1). Hoffenheim, que tem um garoto no banco - de quem até já falámos aqui na Tribuna -, mas uma equipa bem adulta em campo e que por isso não é o adversário mais simpático para arrancar a caminhada europeia do Sp. Braga.

Mais tarde joga-se no D. Afonso Henriques, onde o V. Guimarães recebe a outra equipa energeticamente patrocinada por aquela marca que tem um touro como símbolo, o RB Salzburgo (20h05, SIC).

Campeonato: Águia no Bessa, Tondela em Alvalade e um grande desafio para o FC Porto

E porque também se joga cá dentro (sim, é verdade), no fim de semana há mais uma ronda do nosso campeonato, a 6.ª, e com um interessante duelo junto ao mar, em Vila do Conde, no estádio onde o Benfica perdeu os únicos pontos esta época.

FRANCISCO LEONG

Falamos do Rio Ave-FC Porto (domingo, às 18h00, Sport TV1), teste de fogo para a invencibilidade da equipa de Sérgio Conceição. Porque a equipa de Miguel Cardoso joga como os grandes e sem medo dos grandes. No dia anterior jogam Benfica e Sporting. As águias com uma sempre complicada deslocação ao Bessa, casa do Boavista (sábado, às 18h15, Sport TV1) e os leões, também eles invictos, tal como o FC Porto, recebem o Tondela (20h30, Sport TV1).

Ténis: Portugal de olho no Grupo Mundial

O Grupo Mundial da Taça Davis é assim uma espécie de miragem para Portugal. O mais próximo que lá estivemos foi há 23 anos, quando a Seleção Nacional (onde estava o agora capitão Nuno Marques) perdeu no playoff de acesso com a Croácia de Goran Ivanisevic, por claros 4-0.

THOMAS SAMSON/GETTY

Agora, em 2017, a equipa nacional, constituída por João Sousa, Pedro Sousa, Gastão Elias e João Domingues, volta a disputar o playoff de acesso à elite do ténis mundial (transmissão na Sport TV3 na sexta-feira e na Sport TV4 no sábado e domingo). O adversário é a Alemanha, nome que assim à partida mete algum medo, mas não temais tanto assim: os germânicos vão jogar este fim de semana no Centralito do Jamor sem os seus três principais jogadores, os irmãos Zverev e Philip Kohslchreiber.

Jan-Lennard Struff, n.º 54 do ranking mundial, será assim o “ponta de lança” alemão para este playoff. Ainda assim, melhor classificado que o melhor português, João Sousa, que esta semana desceu para o lugar 57.º da lista do ATP.

Basquetebol: Há campeão europeu esta semana

Depois de uma primeira experiência há dois anos, o campeonato europeu de basquetebol tomou o gosto à dinâmica “de casa às costas” ou “interrail” e também em 2017 se está a disputar em quatro países. A saber Finlândia, Israel, Roménia e Turquia.

DANIEL MIHAILESCU/Getty

Os quartos-de-final jogam-se na terça e quarta-feira e a decisão está marcada para domingo. Espanha, atual campeã, está na corrida para revalidar o título, tal como a Alemanha, Eslovénia, Letónia, Grécia, Rússia, Itália e Sérvia.