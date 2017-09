Portugal é vice-campeão da Europa de ténis de mesa

A Seleção Nacional masculina de ténis de mesa sagrou-se este domingo vice-campeã da Europa, ao perder frente à Alemanha por 3-0 na final do Europeu por equipas, que decorreu no Luxemburgo.

Marcos Freitas, Tiago Apolónia e João Monteiro perderam os seus duelos frente a Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov e Patrick Franziska, respetivamente, com Portugal a não conseguir repetir assim um título que já venceu em 2014, vencendo na final precisamente a seleção germânica.

A Alemanha dominou quase sempre a final, ainda que Marcos Freitas tenha estado muito perto de bater Timo Boll: com 2-2 no marcador, o madeirense teve vários match-points no derradeiro parcial, mas acabaria por deixar Boll dar a volta e vencer por 3-2.

Seguiu-se Apolónia, que foi batido por Dimitrij Ovtcharov, por claros 3-0, com os parciais de 11-6, 11-7 e 11-9. João Monteiro ainda entrou a vencer o primeiro set a Patrick Franziska, por 12-10, mas acabou por perder por 3-1 com o germânico, que se impôs por 11-6, 11-9 e 11-5.

No sector feminino, a Roménia conquistou o ouro, ao bater a Alemanha na final por 3-2.