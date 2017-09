Miguel Oliveira conquista 'pole position' no GP de Aragão

O português Miguel Oliveira (KTM) conquistou hoje a 'pole-position' da corrida ds Moto2 do Grande Prémio de Aragão, 14.ª prova do Mundial de motociclismo de velocidade, que se realiza domingo em Alcañiz, Espanha.

Oliveira rodou na sua melhor volta na qualificação em 1.53,736 minutos e alcançou a sua segunda 'pole' da temporada - após a do GP da Argentina -, pelo que vai partir na fila da frente ao lado do italiano Mattia Pasini (Kalex) e do espanhol Alex Márquez (Kalex), enquanto o italiano Franco Morbidelli (Kalex), líder do Mundial, arranca da quarta posição.

A 'pole' só foi confirmada depois de, num primeiro momento, ter sido indicado que a volta mais rápida do piloto de Almada tinha sido cancelada por ter excedido os limites da pista, mas a informação foi corrigida posteriormente, uma vez que a volta cancelada, a 15.ª, não foi a melhor de Miguel Oliveira. O tempo de referência foi conseguido na 16.ª.