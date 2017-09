Miguel Oliveira é terceiro em Aragão - e agora é terceiro no campeonato

O português Miguel Oliveira (KTM) foi terceiro classificado no Grande Prémio de Aragão (Espanha), prova a contar para o Mundial da categoria Moto2. Oliveira, que partiu da pole position (a segunda esta época), terminou a corrida atrás do italiano Franco Morbidelli (Kalex) e do alemão Marcel Shrotter (Suter).

Este é o sexto pódio do piloto de Almada em 2017 e este resultado permite-lhe subir ao 3º posto do campeonato. A próxima prova tem lugar em Motegi (Japão), a 15 de outubro.