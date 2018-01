Ricardo Melo Gouveia com mau início na primeira prova de 2018

Ricardo Melo Gouveia teve esta quinta-feira um início negativo no Open da África do Sul, ao entregar um cartão com 75 pancadas (três acima do par) na primeira volta em Ekurhuleni.

O português terminou a ronda inaugural entre os 113.ºs posicionados, após fazer três 'birdies' (uma abaixo do par), quatro 'bogeys' (uma acima) e um duplo-'bogey'.

Na liderança da prova do European Tour - a primeira prova de 2018 (ano que terá uma Ryder Cup em França) - estão o norte-americano Chase Koepka e o sul-africano Branden Grace, com 65 pancadas (sete abaixo do par).