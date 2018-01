Portugueses João Barbosa e Filipe Albuquerque vencem as míticas 24 horas de Daytona

Os pilotos portugueses João Barbosa e Filipe Albuquerque, fazendo equipa com o brasileiro Christian Fittipaldi, venceram as 24 Horas de Daytona, nos Estados Unidos, uma das principais provas de resistência automóvel.

Aos comandos do Cadillac número 5, Filipe Albuquerque abriu a corrida no sábado e levou o carro ao triunfo, depois de João Barbosa e Christian Fittipaldi terem feito turnos intermédios na prova do campeonato norte-americano de resistência.

A equipa da Mustang Sampling Racing bateu ainda um novo recorde da prova, ao fazer 808 voltas ao circuito.

O trio luso-brasileiro confirmou o favoritismo que lhe era atribuído, depois de, em 2017, terem ficado em segundo lugar. Para Albuquerque trata-se da primeira vitória em Daytona, Florida, enquanto Barbosa e Fittipaldi repetem o triunfo alcançado em 2014, então na companhia do francês Sebástien Bourdais. João Barbosa, há muito radicado nos Estados Unidos, venceu a mítica prova também em 2010.

António Félix da Costa (Oreca LMP2) foi 5.º na geral, enquanto Álvaro Parente foi 2.º na categoria GTD.

Outra das atrações da prova este ano foi a presença de Fernando Alonso, bicampeão mundial de Fórmula 1, que fez equipa com os britânicos Lando Norris e Phil Hanson. O espanhol ainda chegou a liderar, mas depois de sofrer problemas nos travões e um pneu furado, terminou apenas no 38.º lugar.