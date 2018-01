Portugal estreia-se no Europeu de futsal com um toque de magia de Ricardinho

A seleção portuguesa de futsal estreou-se hoje com um triunfo na edição 2018 do Europeu, ao vencer a Roménia por 4-1, em encontro da primeira jornada do Grupo C, disputado em Ljubljana.

Pedro Cary (3.48 minutos), Fábio Cecílio (18.46), Ricardinho (35.29), com um remate de 'letra' (e uma receção em 'roleta'), após assistências para os dois primeiros, e Bruno Coelho (37.00) apontaram os golos da formação lusa, enquanto Dumitru Stoica (33.21) marcou para os romenos.

Os comandados de Jorge Braz voltam a jogar no domingo (17h, RTP1), frente à Ucrânia, sendo que podem selar o apuramento para os quartos de final - para os dois primeiros de cada um dos quatro agrupamentos - já na sexta-feira, se os romenos não baterem os ucranianos.