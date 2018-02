Sporting é duas vezes campeão da Europa

O Sporting juntou hoje o título masculino ao feminino na Taça dos Campeões Europeus de corta-mato, em Mira, ao terminar a prova com 25 pontos, com o queniano Davis Kiplangat a dar o cetro individual aos 'leões'.

Além de Kiplangat, que ganhou com quase 20 segundos de avanço sobre o segundo colocado, pontuaram para o Sporting Rui Pedro Silva (sexto), Rui Teixeira (sétimo) e Licínio Pimentel (11.º), com Bruno Albuquerque a ser 20.º.

A formação 'leonina' somou menos 15 pontos do que os belgas do Olympic Essenbeek, segundos classificados, com os espanhóis do Atletismo Bikila a fecharem o pódio, com 74 pontos.